Po 85 letech na Baťově kanále staví plavební komoru, otevře cestu do Hodonína

Součástí stavby je také rozšíření a prohloubení koryta Radějovky, jež je součástí Baťova kanálu, až po soutok s Moravou. Stavbaři také vytvoří nový biokoridor, který by měl zlepšit ekologickou stabilitu území.

Baťův kanál je dnes splavný mezi Otrokovicemi a Skalicí v délce 53 kilometrů. Plavební komora u skalického přístavu v místě starého jezu, první po 85 letech, umožní plout dalších sedm kilometrů a vyrovná výškový rozdíl 2,7 metru.

Úzký zarostlý tok Radějovky bude potřeba rozšířit na šest metrů a také prohloubit, u ústí do Moravy bude mít šířku 16 metrů. ŘVC během stavby také upraví přístaviště v Rohatci a Hodoníně.

„Na Baťově kanále ale chystáme i další investice. Do roku 2030 jde o 1,5 miliardy. V Hodoníně postavíme velkokapacitní přístav se servisním zázemím, chystáme plavební okruh Vnorovy a také plavební komoru Bělov, která umožní splutí až do Kroměříže. I v ní budeme stavět přístav,“ řekl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů. Peníze na stavby na Baťově kanále plynou ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Baťův kanál sice zhruba před sto lety začal sloužit nákladní přepravě, ale v současnosti slouží výhradě turistickému ruchu. Počet návštěvníků po covidových letech opět roste a roční návštěvnost se blíží stovce tisíc lidí. „Proto je nutné těmto potřebám vycházet vstříc,“ řekl Fojtů.

Neustálé investice jak do vodní cesty, tak do zázemí a infrastruktury pro turisty v okolních městech a vesnicích přináší do těchto míst čím dál více peněz od turistů.

Součástí stavby je také vytvoření rozsáhlého biokoridoru podél Radějovky, jejíž tok je z minulosti narovnaný. „Vznikne rybí přechod a drobný tok, který spojí kanál s Moravou. A tok bude meandrovat jako původní Radějovka. Bude umožněná významná migrační prostupnost, která dnes neexistuje,“ uvedl Fojtů.

Kvůli stavbě, která potrvá do konce příštího roku, nebude možné využívat cyklostezku na českém břehu. Po dokončení však pěší i cykloturisté využijí nové mosty přes Radějovku a po stranách rozšířeného koryta vzniknou nové protipovodňové hráze, na jejichž koruně budou asfaltové cyklostezky.