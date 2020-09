Strážníci nám zavřeli po 22. hodině i okénko, tvrdí majitel baru v Brně

Podle provozovatele Jana Vlachynského není totiž prodej z okna nijak zakázaný. „Vyhláška pouze specifikuje, že v takovém případě jsou konzumující osoby v bezprostředním okolí provozovny povinny dodržovat rozestupy alespoň dva metry,“ napsal na svém Facebooku.

I tak jim podle něj strážníci prodej zakázali. „Říkali jste, že aby bylo okénko povolené, musel by být vyhlášen nouzový stav. Co to je za blbost? Vždyť to nedává logiku,“ dotazoval se v příspěvku na svém Facebooku brněnské městské policie. Postěžoval si i na údajně arogantní přístup strážníků.

Městská policie na místě skutečně byla, má z místa i videozáznam od jedné z hlídek a slova Vlachynského vyvrací. „Tito strážníci na dotaz výslovně odpovídají, že výdejní okénko může být otevřené a nebude to v rozporu s ministerským nařízením,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Na místě však bylo více hlídek. „Nemáme v tuto chvíli podklady, které by nám potvrzovaly nekorektní či neslušné jednání nebo snahu poškozovat provozovatele. Ostatně strážníci po kontrole nevyvodili žádné závěry, které by vedly k předání podezření správnímu orgánu,“ prohlásil mluvčí.

Jediný problém podle něj nastal ohledně toho, zda může či nemůže být otevřená letní zahrádka. Bar totiž sídlí v historickém centru Brna, kde podle vyhlášky smí mít venkovní posezení otevřeno až do půlnoci, nikoliv do 22 hodin, jak tomu obvykle bývá kvůli nočnímu klidu.

Zatímco ve čtvrtek říkali strážníci, že musí zavřít, dnes už tvrdí opak. „Sháněli jsme k tomu vyjádření ministerstva a bohužel odpověď jsme získali až dnes dopoledne,“ doplnil Ghanem.

Vlachynský si ale i po vysvětlení situace ze strany strážníků, trvá na tom, že Městská policie přikázala okýnko zavřít, což učinili.

„Přiznám se, že tomu nerozumím. Proč by zavírali, když by byli informováni, že je to v pořádku. Ale je možné, že to řekla jiná hlídka, bylo tam prý snad sedm aut,“ dodal Vlachynský v odpovědi na vyjádření strážníků.

Je však rád, že si vše už ujasnili.