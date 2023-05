Na nákup i v noci. V Lednici otevřela první automatická prodejna na Moravě

V pátek se totiž spustil provoz první nepřetržité automatické prodejny na Moravě, v sobotu se další taková otevře ve Skalici nad Svitavou na Blanensku. „Myslím si, že je to jedna z možností, jak nahradit výpadek klasických vesnických prodejen. Za ministerstvo se nám i líbí propojení lokální dodavatelů s tradičním českým maloobchodem,“ okomentoval ředitel sekce potravinářství ministerstva zemědělství Jindřich Fialka.

Prodejna COOP v budově místního pivovaru funguje v takzvaném hybridním režimu. Zatímco přes den v ní budou i nadále k dipozici prodavačky, po zavíračce můžou nakoupit ti, kteří mají zařízenou bankovní identitu a staženou mobilní aplikaci DoKapsy. Aplikaci si do chytrého telefonu může stáhnout kdokoli, ověření pomocí bankovní identity je však zatím umožněno jen u sedmi bank.

V Lednici na Břeclavsku je od pátku otevřena první automatická prodejna na Moravě.

„Bankovní identitu navíc mohou mít jen lidé starší 18 let, proto můžeme prodávat i alkohol a cigarety, což je ve večerních hodinách oblíbená nákupní položka,“ podotkl za COOP Ivo Čižmár. Poté, co zákazník vstoupí do prodejny, nakupuje už tak, jak je zvyklý. Kvůli zabránění krádeží je však pod bedlivým dozorem. Kamerami ho sleduje pracovník sedící v centrále, který má na starost všech devět takových automatických prodejen v Česku. Poté si u samoobslužné pokladny dotyčný naskenuje zboží, zaplatí platební kartou nebo mobilem a QR kódem se zase dostane ven z obchodu. V případě, že se mu vybijete telefon, zamává do kamery a operátor se s ním ihned spojí a pomůže situaci vyřešit.

Hlídá umělá inteligence

Krást se v takových prodejnách rozhodně nevyplatí. „Díky bankovní identitě jste velmi lehce identifikovatelní. To je, jako kdyby tam člověk mával občankou,“ vysvětlil Čižmár. Paradoxně horší je podle něj uhlídat krádeže přes den. V už dříve otevřených automatických obchodech testují i hlídání pomocí umělé inteligence.

„Systém kamer je napojen na umělou inteligenci, která sleduje nestandardní chování lidí, to znamená, když si někdo dává zboží jinam než do košíku, třeba do kapsy, kapuce nebo kočárku,“ doplnil Čižmár. I v těchto případech je upozorněn člověk na centrále.

Zatím navíc noční provoz využívají jen jednotky zákazníků.V Lednici se rozhodli vyzkoušet tento nový systém kvůli velkým výkyvům návštěvnosti díky turistické sezoně. „Jedna věc je pohodlí pro zákazníka, ale druhá jsou i personální náklady. Prodloužení klasické otevírací doby by byly náklady navíc,“ dodala ředitelka Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově Zuzana Petáková Kormanová.

Ve Skalici nad Svitavou by měla tato prodejna přinést zvýšení komfortu pro místní. „Rádi bychom po odzkoušení technologie a spokojenosti zákazníků využili nový styl prodeje i v dalších lokalitách,“ řekl František Lžičař, předseda představenstva Jednoty Boskovice.