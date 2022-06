Druhá automatická nonstop prodejna vznikla v Českém Krumlově, přibudou další

S myšlenkou obchodu, který by zákazníkům nabízel svůj sortiment 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, přitom v noci bez prodavaček, přišla skupina Coop, která v nich vidí potenciál.

„Dlouhodobě řešíme nedostatek personálu a jak zlepšit služby pro zákazníky. Automatické prodejny se ukazují jako ideální řešení. Nejenže není třeba nových zaměstnanců, ale navíc umožní i lidem nakupovat v jakýkoliv čas bez omezení klasické otevírací doby,“ uvedl Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě Coop.

Automatické pobočky by podle něj mohly pomoci například i s dostupností služeb na venkově, kde se klasický obchod často nedokáže uživit. Dalším místem, na které by společnost své celodenní pobočky ráda umístila, je okolí průmyslových center. Tam by ji mohli využívat pracovníci střídající se na směnách.

Aby automatické obchody dokázaly uspokojit co největší skupinu zákazníků, fungují v takzvaném hybridním režimu. Ten spočívá v tom, že přes den jsou zákazníci obsloužení klasicky personálem i v oddělení lahůdek.

To se po skončení klasické otevírací doby zcela uzavře a prodejna se přepne do automatického režimu. Vstoupit do ní pak budou moct jen zákazníci se staženou aplikací a ověřenou bankovní identitou.

Ta funguje zároveň k ověření věku zákazníků, a v pobočkách je tak možné prodávat i alkohol a cigarety. To je novinka, kterou zatím neuplatňují ani okolní státy, ve kterých jsou automatické obchody již vcelku normální záležitostí. Bezpečnost zajišťuje systém kamer.

Funkčnost systému dokládají zkušenosti ze Strakonic, kde za celou dobu fungování pobočky nebyl potřeba jediný výjezd policie. Statistiky prodejů z první pobočky také dokládají, že zákazníci obchod nejčastěji navštěvují krátce před půlnocí a oproti klasickým nákupům nakupují více alkohol a sladkosti.

17. března 2022

Místní obyvatelé dnes byli z novinky spíše rozpačití. Raději prý půjdou nakupovat v klasické otevírací době, než aby se museli přihlašovat přes mobil. Data ze Strakonic ale ukazují, že změna nákupního chování je jen otázkou času. To si myslí i starosta města Dalibor Carda, který věří, že automatická prodejna si své zákazníky časem najde.

„Je to nová městská atrakce, která přiláká mnoho místních i turistů,“ dodal.

Přestavba prodejny na automatický provoz trvala dva týdny a vyšla přibližně na sedm milionů korun. Pokud se v Krumlově osvědčí stejně jako ve Strakonicích, brzy ji doplní i další pobočky po celé republice. Už nyní skupina Coop plánuje například výstavbu nového automatického obchodu v Ústí nad Orlicí.