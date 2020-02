Autofotka týdne: Když na ledu závodí trabant s elektrickým porsche

I když obnovená tradice zimních setkání v rakouském Zell am See stále nese označení GP Ice Race, více než závod vozů různých kategorií je to show pro diváky. Ti mohou během jednoho víkendu spatřit závodní legendy z minulosti i současnosti, slavné sportovce či kapitány automobilového průmyslu.