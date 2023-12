Čínský gigant smartphonů Xiaomi představil svůj první elektromobil SU7

Společnost, jejíž jedinou zkušeností s mobilitou byly elektrické koloběžky, na velkolepé prezentaci oficiálně představila svůj první elektromobil. Sedan, který s označením SU7 některými svými detaily připomíná Porsche Taycan, BMW i4 či McLaren 750S, byl navržen ve spolupráci se známým designérem Chrisem Banglem.

Xiaomi SU7 má třímetrový rozvor, je 4 997 mm dlouhý, 1 963 mm široký a 1 455 mm vysoký. Díky tomu je velikostí srovnatelný s Porsche Taycan, i když SU7 je jen o pár centimetrů užší a vyšší. Jeho efektivitě napomáhá rekordně nízký součinitel odporu vzduchu 0,195. Na zádi nechybí ani aktivní zadní spoiler.

Základem sedanu je platforma EV Modena s integrovanou trakční baterií, která zvyšuje celkovou pevnost vozidla a svým malým profilem maximalizuje prostor pro cestující.

Model SU7 disponuje rychlým nabíjením výkonem až 475 kW a architekturou 875 V. Elektrický sedan dostal do vínku baterie od firem BYD a CATL o kapacitě 73,6 kWh a 101 kWh, a slibuje dojezd podle provedení dle čínské normy CLTC 628 až 800 kilometrů. Podle té evropské to bude trochu méně, přesto to však z něj dělá vážného uchazeče na trhu s elektrickými vozidly a přímo vyzývá zavedené hráče, jako je Tesla.

Má lidar a jede až 265 km/h

K dispozici jsou dvě varianty pohonu, s pohonem zadních kol s největším výkonem 220 kW (299 k) a výkonnější verze s pohonem všech kol s výkonem 495 kW (673 k). Maximální rychlost je u základního modelu omezena na 210 km/h a výkonnější verze s pohonem všech kol však dosáhne rychlosti až 265 km/h. Top verze akceleruje na stovku za 2,78 s.

Přístrojové vybavení je na špičkové úrovni. Operační systém infotainmentu Xiaomi HyperOS si společnost sama vyvinula a používá ho ve svých chytrých zařízeních. Pro systém asistované jízdy Xiaomi Pilot sedan SU7 používá multifunkční lidar.

Výrobu obstará továrna státní automobilky BAIC Group v Pekingu, a to prozatím s roční kapacitou 200 tisíc vozidel. Počítá se s využitím technologie hypercasting, tedy tlakovým litím velkým konstrukčních dílů, podobně jako u Tesly. První dodávky jsou naplánovány na únor 2024, auto se však bude zatím prodávat jen na domácím čínském trhu. Ambice však má Xiaomi nemalé.

„V příštích 15 až 20 letech se tvrdou prací staneme jedním z pěti největších výrobců automobilů na světě a budeme usilovat o pozvednutí celého čínského automobilového průmyslu,“ oznámil na prezentaci šéf společnosti Lej Ťün.

Velký nástup čínských auto-mobilů

Xiaomi se svým autem přichází v době, kdy se čínský automobilový trh, který je největší na světě, potýká s přebytkem kapacit a se zpomalující poptávkou. Tyto faktory rozpoutaly zdrcující cenovou válku, připomíná Reuters. Výrobce chytrých telefonů oznámil, že v příštích deseti letech investuje do automobilů deset miliard dolarů (asi 222 miliard Kč).

Společnost Xiaomi ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 183 procent na šest miliard jüanů (18,7 miliardy Kč). Firma již dříve uvedla, že investuje do sektoru automobilů, aby se nesoustředila pouze na smartphony, a že prodej SU7 plánuje zahájit v únoru příštího roku.

Příklad Xiaomi není jediným propojením výrobce smartphonů s automobilovým průmyslem. Čínský telekomunikační kolos Huawei založil značku AITO společně s čínskou automobilovou značkou Seres a elektromobily chce vyrábět i Sony společně s Hondou.

Zatímco Xiaomi přichází s vlastním elektromobilem, naopak čínský výrobce elektromobilů Nio na podzim představil vlastní chytrý telefon. Ten je založený na operačním systému Android, ale upravený pro větší integraci s jeho vozy.