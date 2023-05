Výroba u Alfy Romeo vázla kvůli smradlavým záchodům

Informace z automobilových továren bývají obvykle doprovázeny upravenými PR fotografiemi s usměvavými zaměstnanci v čistých pracovních oděvech, kteří spokojeně pracují v prostředí, které si čistotou nezadá s operačním sálem. Vypadá to však, že realita je mnohdy zcela odlišná. Upozornila na to nedávná zpráva agentury Bloomberg, podle níž byl výrobní závod koncernu Stellantis v Pomigliano d’Arco na jihu Itálie nedaleko Neapole zasažen protesty pracovníků proti nehygienickým toaletám, nedostatku pracovních pomůcek a nedostatečnému vytápění závodu. Ty následně vedly ke zpoždění výroby Alfy Romeo Tonale.

Slavnostní start výroby Alfy Romeo Tonale v Pomigliano d’Arco byl ještě v plném lesku. Odboráři však v květnu začali stávkovat kvůli tomu, že je továrna špinavá a záchody páchnou.

„Továrna je špinavá a záchody páchnou,“ stěžoval si Simone Marinelli, vedoucí tamní pobočky odborové organizace Fiom, a do světa dále „vytroubil“, že chybí pracovní kombinézy a někteří zaměstnanci musejí čekat měsíce, než jim staré a opotřebované vymění za nové. Společnost Stellantis však tvrzení, že by nevěnovala pozornost pracovním podmínkám, odmítla.

Tyto protesty, během nichž po několik dnů přerušovali výrobu na dvě hodiny, přicházejí jen krátce poté, co Stellantis oznámil plány na zrušení až dvou tisíc pracovních míst v Itálii ještě v letošním roce. Většina těchto škrtů se prý má týkat pracovníků, kteří se přímo nepodílejí na výrobě.

S ucpanými záchody však vyrukovala i šéfka francouzského odborového svazu CFDT Christine Virassamyová, která již dříve uvedla, že Stellantis adekvátně neinvestoval do údržby francouzských továren. Kromě plných WC mís prý chybí mýdlo, neseká se tráva a v létě v továrnách chybějí ventilátory.

Nízké emise a střelný prach

U Mercedesu měli pro změnu v květnu jiné problémy. Výroba v ultramoderním nízkoemisním závodě „Factory 56“ v Sindelfingenu u Stuttgartu, které je místem, kde se vyrábějí nejluxusnější modely, jako je třída S, elektrické EQS či AMG GT 4dveřové kupé, byla přerušena kvůli střelbě.

Třiapadesátiletý externí pracovník z logistické firmy vstoupil jednoho květnového rána do výrobní haly a zahájil palbu, přičemž zastřelil dva muže, z nichž jeden byl údajně vedoucím týmu výrobní linky. Jedna z obětí zemřela na místě, druhá později v nemocnici. Nikdo další nebyl zraněn. Do akce bylo nasazeno kromě řady policejních vozidel také speciální jednotka se dvěma vrtulníky.

Jeden ze závodů Mercedesu v Sindelfigenu byl loni rovněž centrem nechtěné pozornosti. Tři zaměstnanci motorárny jako by si vzali za návod někdejší slavnou písničku Cadillac od písničkáře Honzy Vyčítala. Pracovali v centrálním skladu a za několik let odcizili a poté prodali více než 100 spalovacích motorů a více než 500 převodovek. Škoda se vyšplhala na několik milionů eur. V době podrobné počítačové evidence a všudypřítomných kamer se to zdá nemožné... Zřejmě slušnej „oddíl“!

Nějakých podobných zajímavých incidentů bude v automobilových továrnách po celém světě určitě více. Třeba příběhy z linky VAZu v Togliatti, ty by asi vydaly na pěknou knihu. Většinou se však vše podařilo držet „pod pokličkou“. Co by asi vyzradily mladoboleslavské tamtamy?