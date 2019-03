Pracovník automobilky v Kvasinách ukradl airbagy a volanty za 400 tisíc

Krádež součástek z podniku vyšetřovali kromě policistů také zaměstnanci Škodovky z útvaru Bezpečnost a ochrana značky, kteří zodpovídají za ochranu majetku a lidí v areálech firmy.

Podle policie mladý zaměstnanec kradl autodíly od loňského prosince do poloviny ledna. Byly to součástky z dražších modelů vyráběných v Kvasinách, kde se vyrábí i nejvyšší modely značky Škoda Superb a Škoda Kodiaq.

„Tyto součástky poté prodal prostřednictvím internetu i osobně. Škoda, kterou způsobil, přesahuje částku 400 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková.



A není to první podobný případ. Před třemi lety policie odhalila muže, který z továrny odnesl díly za půl milionu. Přitom to byl dlouholetý zaměstnanec, který v továrně pracoval přes dvacet let.

Díly odnášel o přestávkách, když byli ostatní na svačině (více čtěte v článku Zaměstnanec automobilky v Kvasinách pronesl ven díly za půl milionu).

Továrna v Kvasinách prošla v posledních letech prudkým rozvojem. Automobilka tu od roku 2015 investovala téměř 11 miliard korun a zdvojnásobila počet zaměstnanců i výrobu vozů.

Letos poprvé překonala 300 tisíc kusů. V závodě nyní pracuje okolo 9 tisíc zaměstnanců, další tisíce lidí zaměstnávají okolní dodavatelské firmy.



V Kvasinách se nyní vyrábí škodovácké modely Superb, Karoq a Kodiaq a také koncernové vozy Seat Ateca a Cupra Ateca. V letošním roce zavede továrna do výroby model Škoda Superb s plug-in-hybridním pohonem.