V Ostravě vyvinuli krabičku, se kterou lze řídit auto na dálku

Systém, který umožňuje ovládání sériově vyráběných vozů, vznikl díky dlouhodobé spolupráci výzkumníků univerzity se společností Valeo, jež bude jedním z odběratelů. Jednatel společnosti Autinno, vědecký a pedagogický pracovník VŠB-TUO Petr Šimoník, řekl, že díky rozhraní Drive-by-Wire Car Interface 2 lze auto řídit přímo z vozu i přes vzdálený ovládač. „Pokud bychom tam umístili kameru, aby operátor, který bude sedět někde v kanceláři, pracovně nebo laboratoři, viděl prostor, je schopen bezdrátově z operátorského pracoviště to auto někam odvézt,“ řekl Šimoník.

Výrobcům vozidel podle něj systém ušetří obrovské náklady na specifický vývoj a výrobu auta. „My jsme schopni integrovat do vozidla krabičku, která kompletně ovládne vozidlo, aniž by ho někdo musel nějak přestavovat. Ve vozidle necháme sériové systémy, které tam jsou, a tou krabičkou stimulujeme elektronické systémy skrz datové komunikační sběrnice a skrz další algoritmy tak, aby to auto skutečně poslouchalo,“ řekl Šimoník.

Společnostem, které vyvíjejí autonomní řízení, to podle něj poskytne konkurenční výhodu, může jim sloužit jako východisko pro vývoj jejich vlastních systémů. Systém není určen pro sériové zavedení, ale klienti ho využijí v testovacích vozech. „Nemusí si autonomní auto vyvíjet, ale vezmou si sériové auto, to nám dodají, my naintegrujeme Drive-by-Wire Car Interface a oni mohou vyvíjet autonomní řízení,“ řekl Šimoník.

VŠB-TUO spolupracuje s automobilkou Škoda Auto, která jí vozy pro vývojové a výukové účely poskytuje zdarma. Šimoník řekl, že systém lze zapojit do vozidel všech značek, která ale budou splňovat určité předpoklady. Autonomní řízení vozidel bude s využitím těchto systémů vyvíjet i společnost Valeo. „Díky našemu produktu může asistenční systémy vyvíjet a testovat daleko rychleji,“ uvedl Šimoník.

Autinno bude zařízení vyrábět, dodávat a zajišťovat k nim servis, výzkum bude nadále v režii VŠB-TUO. Cena zařízení se bude pohybovat řádově v desítkách tisíc eur. Podíl z prodaných produktů bude společnost odvádět mateřské univerzitě.

Paralelní vývojový stupeň systému Drive-by-Wire Truck hodlá při vývoji prototypu vozidla s automatizovaným řízením využít kopřivnická automobilka Tatra Trucks. „Aktuálně vyvíjíme projekt autonomního vozidla a právě to rozhraní je komunikačním prostředkem mezi senzorikou od společnosti Valeo a naším vozidlem. Takže pro nás je to nástroj, který nám umožní zrychlit vývoj samotné elektroniky pro finální vozidlo, které bychom zaváděli do série,“ řekl vedoucí odboru elektroniky Tatry Jan Pícha. Tatra Trucks vyrábí nákladní a speciální vozidla. Využití autonomních tatrovek vidí Pícha například v důlních provozech, kde by mohly jezdit samostatně bez řidiče v náročném terénu.