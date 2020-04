Musíme být odvážní, říká tvůrce tabletu na kolech, nového VW golf

Exkluzivně , aktualizováno

Velmi často používá slovo odvážný, v souvislosti s designem to může znít nadneseně. Klaus Bischoff to ovšem umí skvěle vysvětlit. Bez odvážných kroků, často proti proudu, by on a jeho nejnovější automobilové dítě Volkswagen Golf osmé generace nebyli tam, kde jsou. Bischoff poskytl iDNES.cz exkluzivní rozhovor.