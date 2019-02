Trump tlačí na zavedení cel na dovoz aut, protože ohrožují bezpečnost USA

Trump loni v květnu uvedl, že zvažuje clo 25 procent na dovoz aut, což by se velmi dotklo evropských automobilek.

Očekává se však, že Trump zatím nezveřejní doporučení ministerstva, protože se nyní zaměřuje na Čínu a další naléhavé otázky obchodu. Detaily nemusí odhalit až do rozhodnutí o zavedení cel. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informace od úředníků z ministerstva.

Automobilky i zahraničí vlády návrh na zavedení cel kritizují. Také Trump nakonec zbrzdil své původní snahy o zavedení cel na auta kvůli silné kritice Kongresu a automobilek.

Velké automobilky loni oznámily, že clo 25 procent na dovoz aut a součástek by zvýšilo ceny automobilů v USA ročně o 83 miliard dolarů (1,9 bilionu korun) a způsobilo by ztrátu stovek tisíc pracovních míst. Podle Aliance automobilových výrobců, jejímiž členy jsou General Motors, Volkswagen nebo Toyota Motor, by clo zvýšilo cenu dováženého vozu v průměru o téměř 6000 dolarů.

Podle jiného odhadu analytické firmy IHS Markit by cena dovážených vozů mohla stoupnout v průměru o zhruba 5000 dolarů a vozů vyráběných v USA o 1800 dolarů, protože i tyto vozy využívají součástky z dovozu.

Podle automobilek neexistují důkazy, že dovoz aut představuje riziko pro národní bezpečnost. Kanada a Mexiko dokonce získaly v rámci nové obchodní dohody bezcelní přístup pro 2,6 milionu vozidel i v případě, že americká vláda zavede cla.

Podle vládních úředníků je hrozba zavedení cel způsobem, jak získat ústupky od Japonska a Evropské unie při jednání o obchodu. Trump nakonec loni slíbil, že nezavede cla, pokud budou rozhovory přínosné. Trump tlačí na EU, aby zrušila cla deset procent na dovoz aut. USA uplatňují v současnosti na dovoz osobních aut clo 2,5 procenta a u nákladních aut 25 procent.

Proti clům je i několik republikánských senátorů. Někteří podporují legislativu, která by omezila prezidentskou pravomoc zavádět cla z důvodu národní bezpečnosti.

Německý hospodářský institut Ifo odhadl, že zavedení cla 25 procent na dovoz aut by mohlo snížit vývoz aut z Německa do USA v dlouhodobém výhledu o 50 procent a těžce by se dotklo také vývozu do dalších zemí. „Tato cla sníží celkový vývoz aut z Německa o 7,7 procenta, což by se rovnalo 18,4 miliardám eur (473 miliard korun),“ uvedl odborník Ifo na zahraniční obchod Gariel Felbermayr.

Agentura AP upozornila, že od zveřejnění doporučení ministerstva obchodu má Trump 90 dnů na rozhodnutí, zda cla zavede. Ministerstvo se však může také rozhodnout, že vydání doporučení odloží.

Americký zákon z roku 1962 umožňuje prezidentovi zavést cla na základě doporučení amerického ministra obchodu a po konzultaci s ministerstvem obrany, pokud se zboží do Spojených států dováží v takovém množství nebo za takových okolností, které ohrožují nebo narušují národní bezpečnost.

Tento postup se však používá jen zřídka a nebyl uplatněn od založení Světové obchodní organizace (WTO) v roce 1995. Kongres nemá v tomto případě možnost změnit nebo vetovat prezidentovo rozhodnutí.