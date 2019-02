GM bude neziskovka na elektrovozy, vydělává však na plnotučných Amerikách

K tomu, aby nabrali kurz „elektromobilita“, je navíc nenutí klasické ekonomické danosti jako je poptávka nebo potřeba generovat zisk, ale nové regule a ekologičtí aktivisté.

Plošný přechod na elektrický pohon je největší změnou takového formátu v historii automobilismu. Automobilky pod tlakem na snižování emisí musí přecházet od spalovacích motorů na jiné druhy pohonu, to obnáší obrovské investice do vývoje. Hrozí také pokles prodejů a pád do ztráty.



A tak Marry Barraová, šéfka amerického koncernu General Motors, ze sebe během pár dnů musela udělat blázna. Nejprve mohla radostně oznámit, že se automobilka díky dobrému prodeji pick-upů a sportovně-užitkových vozů (SUV) ve Spojených státech ve čtvrtém čtvrtletí vymanila ze ztráty, aby pár dní na to oznámila, že automobilka kvůli změně kurzu na elektromobilitu nebude několik let generovat zisk.

Čistý zisk GM se za poslední čtvrtletí loňského roku vyšplhal na 2,1 miliardy dolarů (47,6 miliardy Kč) a výrazně překonal odhady analytiků. Ve stejném období předloňského roku vykázal největší americký výrobce aut ještě ztrátu 5,2 miliardy dolarů. Analytici oslovení společností Refinitiv IBES očekávali zisk jen 1,2 miliardy dolarů. Veškerý zisk vytvořil severoamerický trh. Automobilka patřící do detroitské „velké trojky“ vydělala hlavně na plnotučných mastodontech amerického formátu, jako jsou Chevrolet Silverado, Equinox a Tahoe nebo Cadillac XT5 a Escalade.

Celkově prodala společnost v uplynulém kvartálu méně vozů, pokles vykázal například prodej do Číny. Tržby se přesto meziročně zvýšily o téměř dvě procenta na 38,4 miliardy dolarů a akcie firmy přidávaly ještě před zahájením obchodování na burze skoro čtyři procenta. Za celý loňský rok prodalo GM 8,38 milionu aut, to je pokles oproti roku 2017, kdy firma prodala na celém světě 9,6 milionu vozů.

Automobilový trh se nyní ochlazuje i v USA, tamější prodej nových aut by se letos měl snížit především kvůli rostoucím úrokům. Její konkurent Ford se se situací na automobilovém trhu vyrovnává ještě hůře. V závěrečném loňském kvartálu vykázal dokonce ztrátu ve výši 116 milionů dolarů. Všechny automobilky také doplácejí na růst cen materiálu v důsledku celního sporu mezi Spojenými státy a jejich čínskými a evropskými partnery.

Necelý měsíc před Vánocemi GM jako největší americký výrobce automobilů oznámil, že hodlá zavřít několik továren a propustit až čtrnáct tisíc zaměstnanců. Při restrukturalizaci, která má firmě ušetřit zhruba šest miliard dolarů (137 miliard Kč), uvažuje o uzavření pěti severoamerických továren. Cílem je snížit náklady a přesunout pozornost k samořízeným autům a elektromobilům. Prezident Trump, kterého to řádně dopálilo, po GM požaduje, aby přestala vyrábět auta v Číně. „Myslím, že zapomněli, odkud jsou,“ řekl prezident a pohrozil i dalšími sankcemi. Více čtěte zde.

Na setkání s investory v uplynulém týdnu Barraová prohlásila, že cílem je přechod na plně elektrické automobily, dodala ovšem, že akcionáři pak nebudou moci v následujících letech očekávat zisk. Podle televize CNBC, která informaci přinesla, se dá zisk z výroby a prodeje elektromobilů očekávat až v následující dekádě. Do té doby má GM naplánované roky, které budou ztrátové, nebo nejlépe „nulové“.

Barraová stále neřekla, kdy kompletní přepřáhnutí na elektřinu nastane. Elektrické modely Volt a Bolt EV jsou zatím stále jen doplňkem nabídky. To odpovídá postoji ostatních světových výrobců: o elektromobilitě nahlas mluví, ale při konkrétním dotazu na hromadnou elektrifikaci je odpovědí „stay tuned“. Všichni totiž mají na paměti situaci elektroautomobilky Tesla, jejíž auta do zásuvky i celý příběh jsou celosvětově známým a sledovaným fenoménem.

Teslu založila globální celebrita Elon Musk v roce 2003. O Tesle se mluví také jako o věčném start-upu, Musk je totiž nejen vizionář, ale také génius toho, jak vymámit z investorů peníze na ztrátový provoz značky, která zatím vykázala ziskové kvartály (ne celé roky) v letech 2016 a 2018. Musk očekává, že by od nynějška už měla být Tesla zisková, někteří investoři a analytici ovšem podle CNBC tak optimističtí nejsou.

General Motors má v plánech postavit svou elektrickou budoucnost na luxusní značce Cadillac, i podle aktuálních zkušeností z trhu totiž očekává, že kupce pro drahé a hůře využitelné elektromobily bude alespoň v první fázi jednodušší najít mezi movitější klientelou.

CNBC spekuluje, že by se GM mohl v rozvoji elektrifikace inspirovat také Fordem. Ten už oznámil, že v první vlně uvede na trh elektrické verze populárních modelů: dorazí bateriové provedení nejprodávanějšího modelu značky, pick-upu F-150 a crossover inspirovaný ikonickým kupé Mustang. GM by mohlo kontrovat elektrickými verzemi Chevroletu Silverado a GMC Sierra.

V současnosti General Motors zaměstnává po celém světě přibližně 225 000 zaměstnanců, vyrábí osobní a nákladní automobily ve více než třiceti zemích světa a prodává pod čtyřmi americkými značkami – Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, do skupiny dále patří australský Holden a čínské značky Wuling, Baojun a Jiefang, které GM spoluvlastní v rámci joint-venture partnerství s čínskými výrobci. Evropu General Motors opustil v roce 2017, kdy prodal automobilku Opel francouzskému koncernu PSA (Citroën, Peugeot).