Je to bomba. Vodíková. Nebojte, nevybuchne, leda obrazně – tak chytré auto tady ještě nebylo. Elektromobily strčí do kapsy. V roce 2006 to bylo padesát milionů korun. O pět let později třicet milionů. Tato hausnumera patří k cenám vodíkových prototypů od Chevroletu nebo Hondy, s nimiž jsem v těch letech jezdil. Ani jste si je koupit nemohli, vyrobené byly ručně v počtu několika kusů.