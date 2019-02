Žebříčku nejméně spolehlivých aut vévodí v Británii Tesla S

Celkem 18 000 čtenářů se zúčastnilo průzkumu britského časopisu What Car? Na téma spolehlivosti jejich automobilů v posledním roce. Případné problémy měli zařadit do jedné 14 kategorií: karoserie, autobaterie, motor, brzdy, elektronika, výfukový systém, palivový systém, světla, převodovka/spojka, interiérové obložení, elektronika v kabině, řízení, odpružení a jiné. Důležitou podmínkou bylo, že auto nesmělo být starší čtyř let.



Hodnoceno bylo celkem 159 modelů od 31 výrobců. Nějaký problém uvedla celá třetina účastníků. Výsledky samozřejmě nejsou úplně vypovídající, protože logicky měli větší potřebu podělit se o svoje dojmy lidí, kterým se porouchalo auto, protože byli na výrobce naštvaní. Spokojení zákazníci nemají takovou potřebu se ke spolehlivosti vyjadřovat, protože ji považují za samozřejmou. Přesto jsou výsledky pro některé značky varující.

Nejhorší skóre spolehlivosti 50,9 % si z hodnocení odnesla Tesla Model S. To znamená, že polovina majitelů tohoto vozu mladšího čtyř let musela do servisu se závadou. Problémy měli zákazníci hlavně s interiérem a elektronikou v kabině – sedadly, klikami dveří nebo parkovacími senzory, což svědčí o nekvalitní práci a výrobní kontrole. Vozy strávily v servisu v průměru více než týden a průměrná oprava stála 1600 eur (necelých 42 tisíc korun).

Na druhém místě skončil Range Rover se skóre 67,3 %. U něj lidé hlásili potíže především s elektronikou a odpružením. Dvě třetiny zákazníků byli bez auta nejméně týden. Třetí nejhorší byl Ford Edge. Koncern JLR měl v první desítce ještě vozy Range Rover Evoque (4. místo), Land Rover Discovery Sport (5.), Range Rover Sport (6.) a Jaguar XF (10.).