Tesla vás může zabít, v automobilce o tom vědí, potvrzuje únik informací

Otázku, zda automobilka Tesla dokáže spolehlivě ochránit osobní údaje svých klientů, si klást už nemusíte. Nedokáže to. Ukázal to aktuální masivní únik interních dokumentů, který vynesl na světlo podrobnosti o zákaznících, jejich stížnostech i čísla účtů. Tesle za to hrozí víc než jen tučná pokuta.