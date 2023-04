Původní tesly ukazují, jak poznat, že je baterie elektroauta na odpis

První sériově vyráběný sportovní elektromobil, Tesla Roadster, sjel z montážní linky v březnu 2008. Se zrychlením na sto za čtyři sekundy byl lepší než Porsche 911, tedy alespoň podle reklamních sloganů. Na americkém trhu byla verze Standard 1.5 k dostání za startovní cenu 98 950 dolarů, verze 2.5 Sport pak o třicet tisíc dražší. Elektrický sporťák od Tesly byl ztělesněný průlom, model prošlapávající cestu ostatním.

Už jen jeho uspořádání akumulátoru, seskládaného ze sedmi tisíc Li-Ion článků, se stalo typovou předlohou pro řadu dalších výrobců elektromobilů.

Tím však oslavné ódy končí. Ohromil sice výkonem, svou cenou zájemce neoslovil. Vyrobeno nakonec bylo jen asi 2 500 kusů, jimiž se dnes pyšní fandové, kteří se nebojí ukázat, že to jejich ustájený bateriový miláček ještě nezapomněl, a pořád to umí rozjet naplno.

Přesnější by ovšem bylo říct, že to nezapomněly jen některé Tesly Roadster.

U některých se totiž silně projevují neduhy stáří. A není bez zajímavosti, že tou pomyslnou diagnózou automobilové stařecké demence obvykle netrpí modely se starším typem baterií, ale ty s tím novějším.

Verze 2.5 Sport Tesly Roadster šla do prodeje za 128 500 dolarů. Tehdy necelé tři miliony korun. Psal se rok 2010 a na pařížském autosalonu byl představen první sportovní elektromobil, který si „drze“ troufal konkurovat Porschi 911.

Dárek s překvapením

Osm let po uvedení modelu Roadster na trh přichystala Tesla jejich majitelům dárek.

Velký upgrade, vylepšení. Nový bateriový box, nahrazující baterii první generace s články s kapacitou 2,2 ampérhodin, paketem s články o kapacitě 3,2 ampérhodin. V praxi to znamenalo za plného nabití zvýšení dojezdu z 320 na 640 kilometrů.

Bylo to lákavé. Proto taky nemálo majitelů po téhle lepší verzi akumulátoru sáhlo, byť pořízení a výměna přišla na 32 000 dolarů. Čtvrtinu, potažmo třetinu pořizovací ceny původní verze celého vozu.

Tato modernizovaná baterie však zjevně moc velkou parádu neudělala.

Je trochu překvapivé, že na to upozornil zrovna Pete Gruber. Kdo? Generální ředitel společnosti Gruber Motors, první komerční nezávislé servisní organizace poskytující provozně-technickou a poprodejní podporu Tesle. Jehož největší specialitou jsou právě Roadstery.

Gruber ve zkratce popisuje, že původní baterie premiérových Roadsterů – s 2,2ampérhodinovými články – byla konstruována na životnost deset let. A ještě dnes, po patnácti letech provozu, na nich nenajdeme jakékoliv známky zastarávání nebo poklesu výkonu.

To baterie s 3,2ampérhodinovými články – které přišly jako vítaný upgrade dojezdu v roce 2016 – přitom ani ne po sedmi letech v provozu začaly plnit dílny Gruberova servisu.

Ty novější jsou tedy paradoxně horší.

Problémy s nimi začaly ještě před koncem jejich předpokládané životnosti, zatímco vícečlánkové akumulátory první generace pořád nejeví známky poklesu výkonu.

Dýchavičnost jízdy, pokles výkonu, rychlé vybíjení při zátěži. Příznaky stáří baterie jsou zpočátku nenápadné, ale poměrně rychle gradují.

Tesla raději mlčí

Pete Gruber se pustil do zkoumání oněch modernizovaných akumulátorů, k dispozici měl zrovna dva porouchané Roadstery, s novými bateriovými pakety z roku 2016 a 2019. A po poměrně dlouhém a technicky náročném vyšetřování dospěl k závěru, že hlavní příčinou selhání těchto akumulátorů je blíže nespecifikovaný problém s kvalitou článků.

Snad by mohlo jít o nedostatek elektrolytů v článcích, protože právě ta obvykle způsobuje vysokou impedanci lithium-iontových článků. To, co řidiči vnímají jako rychlé vybíjení baterie při zátěži.

„Tesla ukončila výrobu modernizovaných paketů baterie s 3,2ampérhodinovými články pro Roadster z kraje roku 2020, oficiálně kvůli nesplnění testů na maximální dojezd,“ popisuje Gruber. „Takže určitě musela vědět, co je s nimi v nepořádku. A pokud to nevěděla přesně, alespoň tušila, že s nimi něco v nepořádku je.“

Sám za sebe pak usuzuje, že modernizované baterie pro Roadster za léta 2016 až 2019 byly nejspíš vyrobeny ve stejné výrobní sérii, a že se jejich kvalita může a bude zhoršovat, bez ohledu na to, zda a jak často jsou používány, nebo jen stojí v garáži. Dále uvádí, že ani tyto modernizované baterie nejspíš nikdy nedosáhly slibovaného plného dojezdu 640 kilometrů. Čímž asi inženýry a marketingové oddělení Tesly nepotěšil.

Dva vozy Roadster, které byly v dílnách společnosti Gruber Motors testovány, si následně společnost Tesla zapůjčila k dalším servisním šetřením. Ale Gruberovy teorie nijak oficiálně nekomentovala.

Jak vypadá stáří baterie?

Pikantní informace o tom, že staré baterie elektrického Roadsteru odolávají zubu času lépe než ty nové, má docela zásadní dopad.

Ona nová verze paketů, kterou pro Roadster nadělili v Tesle pod stromeček roku 2016, je totiž totožná s verzí, kterou dnes najdeme v „masově“ vyráběné Tesle Model S. A ta ještě pořád patří k flotile těch nejčetnějších elektromobilů na silnicích.

Rozpoznat příznaky, a hlavně konkrétní příčiny stáří u baterie Roadsteru tak může být velmi užitečné i pro řidiče elektromobilů, kteří elektrosporťák nevlastní.

Pete Gruber shrnuje zkušenosti klientů na věčnost odcházejících baterií: „Zaznamenají výrazný pokles výkonu, nad padesát kilometrů ztrácí rychlost a jízda se stává houpavě-křečovitou, časté je rychlé vybíjení i u v garáži odstavených a nejezdících vozů, je tu faktická neschopnost auta jet rychleji než 95 kilometrů v hodině a tím znemožněná přeprava po dálnici, potažmo neschopnost vyjet na strmější kopec. Příznaky jsou zpočátku nenápadné, ale poměrně rychle gradují až k situaci, kdy se vůz stane neřiditelným.“

Není tajemstvím, že na příští rok Tesla chystá další dárek řidičům, upgrade stávajících akumulátorových paketů. Otázkou zůstává, jestli budou lepší než ty z roku 2016. Anebo budou s každou novou generací jen o něco horší.