Každý druhý loni v Evropě prodaný vůz byl SUV, každý pátý elektromobil

Loňský rok za mnoho nestál, a platí to i pro obrat globálního trhu s automobily. Zatímco v silném roce 2021 jsme mohli sledovat oživení a opatrně optimistický post-pandemický nárůst v prodejích nových vozů, rok 2022 se pojil spíše se stagnací až lehkým propadem.

Toto nemilé tvrzení ale nemá univerzální platnost – neplatí všude a ne pro všechny typy osobních vozů – a plynou z něj nepříjemnosti, k nimž se ještě propracujeme. Ale všechno postupně.

Za dvanáct měsíců loňského roku se dohromady po celém světě prodalo 75 milionů osobních vozů. To je zhruba o půl procenta méně než v roce 2021, a zle to na první pohled nevypadá. Jenže globální průměry jsou ošidné. Maskují fakt, že zrovna v Evropě ten pokles v prodejích činil 4 procenta, a ve Spojených státech amerických dokonce 8 procent. A to už některé výrobce automobilů bolí.

Není bez zajímavosti, že zrovna v Číně nic takového nezpozorovali. Tam totiž prodeje osobních vozů loni narostly o 10 procent, bez ohledu na občasná přerušení výroby a výluky v dodávkách materiálu kvůli nemizejícímu onemocnění covid-19.

Oficiální zdůvodnění globálního propadu v prodejích – výpadky výroby, vyvolané prý nedostatkem součástek a výlukami v dodavatelských řetězcích, rostoucí inflací a vyššími úrokovými sazbami – ale neplatí na vozy všech typů.

Zrovna takovým elektromobilům se loni nevedlo špatně.