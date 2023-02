Tesla má nový průšvih. Spanilou jízdu autopilota zfalšovala

Full Self-Driving Hardware on All Teslas from Tesla on Vimeo.

Dost lidí se za volantem zabilo, když mu uvěřili, že jejich tesla může jet opravdu sama, až to firmu donutilo vydávat prohlášení, že se auta vlastně sama neřídí, pozor na to! Dokonce přišel zákaz od úřadů podobné marketingové triky používat v reklamě.

Elone, kamaráde, můžu řídit? GLOSA „Posadíš Billa za volant, ale pracky dá dolů, jo? Nikdo je nesmí vidět, Ašoku, ty kluku ušatá. Budete to kormidlit tím správným směrem, jestli mi rozumíš.“ „Jo, Elone, tomu rozumim. Sice jsem tam nahrál ty 3D mapy, takže to máme pořešený, auto pojede a ‚jako‘ to bude umět, ale na světlech to odřídí tadyhle Bill. Ale inkonginto, na videu to nebude. Dyť to neděláme poprvý, ne?“ „No to si piš, Ašoku, děláme to po ikstý, přece. Však voni nám to tukani zase sežerou. Jako vždycky.“ Zní to legračně, ale legrační to není. Dokážu si představit, že nějak tak mohly probíhat dialogy u akce, o jejímž zákulisí se nikdo neměl dozvědět. A protože si Tesla a její vládce Elon Musk zakládají na neformálnosti, mohly se klidně podobat legendárním citacím fotbalových šíbrů Ivánka kamaráda a Milánka Brabce. I angličtina má samozřejmě pěkný argot.

Teslu vlastně neustále za jejího Autopilota vyšetřují americké úřady, mimo jiné mají podezření, že se systém autonomní jízdy těsně před nehodou (ve chvíli, kdy zjistí, že je střet nevyhnutelný) deaktivuje a dá řidiči pokyn, aby převzal řízení, čímž se automobilka vyhýbá odpovědnosti nebo minimálně opletačkám za to, že Autopilot řídí špatně. A ještě jeden fígl z kuchyně americké elektromobilky – Tesla označuje uživatele Autopilota jako testovací jezdce, kteří prověřují funkčnost systému, který je stále ve vývoji; tím se opět zříká odpovědnosti (i když jí na tuto hru úřady už moc přistupovat nechtějí).

A teď největší rána – Ashok Elluswamy, šéfinženýr vývoje softwaru, a tedy i autopilotních systémů, při výslechu před právníky přiznal, že propagační video z roku 2016, v němž systém Autopilot veze vůz Tesla Model 3 zcela autonomně, a dokonce se řídí světelnými signály, bylo bohapustým podvodem.

Elluswamy ve výpovědi řekl, že cílem bylo „ukázat, co všechno je možné do systému zabudovat,“ ale lidé by prý neměli očekávat, že to už sám umí. Video ovšem také tvrdilo, že plně autonomní hardware je ve všech teslách; sám Musk pak o reklamě tweetoval ve smyslu „Tesla řídí sama, Tesla sama parkuje a vyhýbá se překážkám, člověk sedící v sedačce řidiče je tam pouze z legislativních důvodů a nedělá nic. Auto se řídí samo.“

Jenže to byla čistá lež. Tesla Autopilot nebyla schopná jet sama, natož trasu „dynamicky plánovat“, jak Musk tvrdil. Elluswamy přiznal, že jízda se uskutečnila po předem definované trase s nahranými 3D mapami. S tímto tvrzením už dřív přišel deník The New York Times, který poukázal na to, že běžný zákazník nemá možnost předmapování využít, protože sériové tesly se spoléhají pouze na vstupy z kamer a senzorů – a takovou výbavu jako auto v reklamě vůbec nemají. Podezření už tedy bylo na světě poměrně dlouho, nyní však máme k dispozici oficiální výpověď vysoce postaveného člověka z automobilky, kterého už zřejmě přestala bavit atmosféra přetvářky ve firmě a rozhodl se ulevit svému svědomí.

Věc je o to horší, že vyplavala na povrch při vyšetřování žaloby, kterou na Teslu podala rodina Waltera Huanga, inženýra Applu, který se v březnu 2018 v Tesle X zabil, když nechal řízení na „autopilotovi“ a (pravděpodobně) hrál hru na mobilu.

Auto na dálničním sjezdu narazilo do už částečně poškozené betonové bariéry (kdyby byla v pořádku, následky by zřejmě nebyly fatální). Už tehdy přinesla stanice BBC informaci o tom, že poloautomatický systém tesly uměl jen udržovat auto v jízdním pruhu (tedy to, co s největší pravděpodobností umí i váš rodinný hyundai nebo škodovka, pokud jsou v trochu lepší výbavě), ale nebyl navržen na detekci bariér.

Elluswamy rovněž přiznal, že verze Autopilotu neuměla v době natáčení videa sama řídit auto podle světelných dopravních signálů. Už si ale prý nevzpomíná, jak přesně se video natáčelo a co vlastně dělal člověk v sedadle řidiče – zda šlapal na pedály, nebo ne.

Nicméně při výslechu vypadly z inženýra další perly: přiznal, že neví nic o principech takzvaného ODD (Operational Design Domain), což je vlastně soubor podmínek, dopravních, povětrnostních a dalších, za nichž je auto schopno provozovat autonomní jízdu. Podle americké odborné společnosti SAE je to přitom naprostý základ pro to, aby jízda bez účasti řidiče mohla být bezpečná. Sám Elon Musk však odbornými konvencemi pohrdá, je přesvědčen, že výrobky jeho firmy se jimi řídit nemusejí. A raději do médií trousí moudra typu „je opravdu šílené nechat lidi řídit auta, když stroje to zvládnou líp.“ Zní to chytře a skvěle. Jen kdyby to byla aspoň trochu pravda.