Tesla S slaví 10 let. Technokrál Musk svým počítačem na kolech změnil svět

Úspěch Tesly úzce souvisí s Modelem S. Nešlo sice o první elektromobil značky, kterým byl Roadster na bázi konstrukce Lotusu Elise pro pár ekologicky zaměřených celebrit, ale o již masověji vyráběný elektromobil, jenž stanovil technické standardy, které začali později uplatňovat i ostatní výrobci elektroaut.

Musk pojal Model S velmi inovátorsky, ostatně jako správný ajťák. Na rozdíl od automobilek, které své „plechovky“ postupně krok za krokem dovybavovaly další a další elektronikou, ho od počátku pojal jako jeden velký počítač na kolech. Samozřejmě s přístupem k internetu, aby bylo možné jeho software průběžně aktualizovat.

Tesla byla od počátku v podstatě technologická společnost, která stavěla auta. Musk tak pozměnil mnohé v této branži obecně používané byznysové principy a postupy a z něčeho tak nudného, jako je elektromobil, dokázal udělat sexy záležitost.

Když tento milovník komiksů a knížek od Tolkiena v červnu 2002 založil společnost SpaceX, pustil se i do solárního byznysu, a poté v dubnu 2004 vložil do rozjezdu automobilového start-upu 6,3 milionu dolarů, působil dojmem snílka, na kterého se mnozí dívali skoro jako na blázna. Přišly mnohé velké věci, ale dosti často to bylo drama.

Špičková elektronika, ale odbyté zpracování

Americká automobilka si na rozdíl od klasických výrobců většinu hlavních komponentů vyvíjela a vyráběla sama. Nespoléhala na desítky řídicích jednotek rozesetých v autě a od začátku upřednostňovala mnohem jednodušší centralizovanou počítačovou strukturu, díky čemuž před konkurencí získala velký náskok. Na druhé straně byl Model S často kritizován zejména za dosti ledabylé zpracování. Specifická klientela však dokázala přimhouřit oči.

Fenomén Tesly Model S zaujal i někdejšího předsedu dozorčí rady Volkswagenu a jeho dlouholetého šéfa Ferdinanda Piëcha. Poté, co se s ní v roce 2013 svezl, podle informací německého Manager Magazínu prý dokonce vážně uvažoval o koupení této americké firmy, což by tehdy vyšlo přibližně na něco málo přes 16 miliard dolarů. Elon Musk byl ovšem proti. Není totiž z těch, komu jde při podnikání čistě jen o peníze. Jeho životním krédem je zejména posouvání hranic.

I po deseti letech od uvedení do prodeje vypadá Tesla Model S stále aktuálně. Vývoj liftbacku s krycím jménem White Star začal v roce 2008, tedy ještě před uvedením Roadsteru do výroby. Původně měl auto navrhovat Henrik Fisker, autor například BMW Z8 či Aston Martinu DB9. Obě strany si však příliš nesedly. Zástupcům Tesly se prý jeho návrhy nelíbily, dánský designér tak záhy odešel a založil vlastní automobilku Fisker Automotive s úmyslem postavit model Karma s plug-in hybridním pohonem, tedy jakousi poloviční teslu.

Musk Fiskera zažaloval kvůli tomu, že pro něj začal pracovat, aby získal důvěrné informace o technice tesly. Soud však nic takového neshledal. Musk se potom domluvil s designérem Mazdy Franzem von Holzhausenem. Předtím se u Volkswagenu podílel na konceptu New Beetle (známý jako Concept One), poté u General Motors pracoval např. na designu Pontiacu Solstice a u Mazdy vedl návrhy konceptu Kabura.

Design Modelu S se prý rodil kdesi v koutě továrny další Muskovy společnosti SpaceX, neboť něco jako designové oddělení tehdy ještě neexistovalo. Byl to tak trochu „punk“. V případě Tesly se totiž stále jednalo o v podstatě garážovou firmu.

Kšeft s emisními povolenkami

Šéf Tesly představil pojízdný prototyp v březnu 2009 v centrále SpaceX. „Toto je jedno z historicky nejvýznamnějších aut,“ řekl Musk chvíli předtím, než stáhl plachtu ze stříbrného prototypu Modelu S, se kterým se společně s von Holzhausenem před novináři projel. Luxusně vypadající liftback s přísně aerodynamickou karoserií a zapuštěnými klikami vypadal atraktivně. Heslem byla co největší jednoduchost pro vnější design a provedení interiéru, což se vyplatilo. Tehdejší publikum šokoval obří středový displej, který působil dojmem, jako byste si vzali do auta televizi z obýváku. Nikde žádná tlačítka, všechny funkce se ovládaly jen přes ten displej.

Do dvou měsíců Tesla přijala přes 1 000 rezervací a Musk oznámil spuštění dodávek v roce 2011. Založil tak u Tesly tradici planých slibů a mnohaletých odkladů, které pokračují dodnes. Vše totiž vznikalo velmi živelně a v konfrontaci plánů a vizí s realitou jen málokdy došlo k souladu. Nová technologie a vše, co s ní souviselo, představovala velmi komplexní záležitost.

Mnozí považují Teslu za „dotační pijavici“, ale například když v počátcích získala od americké vlády půjčku ve výši 465 milionů dolarů, tak ji následně vrátila. Kapsu si však tato americká automobilka „mastila“ zejména na prodeji emisních povolenek, bez nichž by zcela určitě nepřežila. Vývoj totiž stál značné prostředky a nemalým výdajem bylo i budování sítě dobíjecích stanic Supercharger. V červnu 2022 je jich celosvětově v provozu již téměř 3 500. Nejvíc v USA (1 400), následuje Čína s 855 stanicemi, v sousedním Německu jich je 128 a v České republice zatím jen 7.

Zákazníci testovacími jezdci

Deset let, to je na jednu generaci auta dlouhá doba, a v případě elektromobilu dvojnásob. Model S postupně procházel vývojem, design se neměnil, ale „střeva“ ano, silnější motory, lepši akumulátory, lepší software. Stále se něco vylepšovalo a zákazníci vlastně byli i jakýmisi zkušebními jezdci, kteří pomáhali ladit jeho systémy. Flotila Modelu S najela hodně přes 1,6 miliardy kilometrů. Tesla dlouhodobě sbírá provozní údaje zaslané vozy, které pomocí kamer monitorují interiér i okolí vozu a informace rovněž posílají přímo do automobilky. V Číně dokonce kvůli tomu loni zakázali jejím modelům přibližovat se k vojenským objektům.

Model S se nevyhnul vážným nehodám kvůli takzvanému autopilotu, kdy mu řidiči plně svěřili řízení a vůbec nesledovali, co se děje, a většinou nebyli schopni zabránit nehodě. Několik jich ve svém autě i uhořelo. Byli i případy, že v době nehody seděli na zadním sedadle.

Jeden majitel svůj vůz zase cíleně vyhodil do povětří. Finského youtubera Tuomase Katainena totiž šokovala cena nové baterie Tesly Model S tak, že svůj vůz z roku 2013 nechal loni pomocí 30 kg dynamitu spektakulárně rozprášit. Při návštěvě servisu po skončení osmileté záruky mu totiž řekli, aby si připravil v přepočtu půl milionu korun za novou baterii. Tento kus tedy nakonec skončil svou pouť v opuštěném lomu, s figurínou s obličejem Elona Muska za volantem.

Od luxusní „drožky“ k rodinné superkáře

Design amerického liftbacku se během let moc neměnil, ale „střeva“ ano, postupně došlo na silnější motory, lepší bateriové články (byť stále formátu 18650) a vychytanější software. Model S začínal před deseti lety v nejlevnější verzi se 40kWh baterií a dojezdem 224 km, ale rychle ji nahradila silnější varianta se 60kWh baterií a jízdním dosahem 340 km. Nejsilnější varianta měla zpočátku dojezd přes 420 km a akumulátor s 85 kWh. Postupně se objevovala další a další provedení. Vozy se prodávaly přes internet, čeští zákazníci však museli až do roku 2019 na servisní prohlídky a opravy do Německa či Rakouska.

Dnešní Model S je určitě lepší auto než to, které bylo představeno před 10 lety. Z hlediska platformy, hlavní konstrukce a celkového vnějšího designu je to však stále stejný automobil. Loni se dočkal výraznější modernizace a nové palubní desky s menším, již horizontálně orientovaným středovým displejem. A v technickém repertoáru se konečně objevilo tepelné čerpadlo. Faceliftovaný Model S navíc šokoval jakýmsi kniplem místo volantu, a objevily se četné reakce v duchu: „Ten Musk se asi opravdu již zbláznil!“ A yoke volant se skutečně objevil u nejvýkonnější verze Plaid. Reakce na něj jsou hodně rozporuplné. Tesle tak opět zajistil širokou publicitu.

Nejvýkonnější varianta Plaid (1 020 k, zrychlení 0–100 km/h za 2,1 s, nejvyšší rychlost 322 km/h) patří k nejrychleji akcelerujícím automobilům na světě. Rodinný vůz v ceně 3,2 milionu korun svými vlastnostmi dokáže trumfnout i exotické supersporty za desítky milionů. Na Severní smyčce Nürburgringu dokonce sériový model stanovil časem 7 minut a 30,909 sekund nový traťový rekord pro elektromobily, přičemž dosáhl průměrné rychlosti přibližně 166 km/h.

Prodejní počty se v poslední době společně s tím, jak Tesla rozšířila modelovou paletu o další modely, zejména dostupnější model 3, hodně „smrskly“. Od 22. června 2012, kdy si prvních deset zákazníků převzalo své vozy v továrně automobilky v kalifornském Fremontu, se Modelu S prodalo téměř 350 000 kusů. Loni to bylo 21 400 aut, zatímco v rekordním roce 2017 více než dvojnásobek.

V celkovém objemu dodávek je to již v poslední době jen kapka v moři, přeci jen jde stále o luxusní zboží. Loni Tesla celosvětově prodala celkem 936 222 vozidel. A plány do budoucna nejsou zrovna malé. V roce 2025 by chtěla tato americká firma vyrobit 2,5 milionu aut a o pět let později se přiblížit metě 20 milionů elektromobilů ročně. Laťka je tedy velmi vysoko a vše se bude odvíjet zejména od schopnosti vyrobit či nakoupit (nově i od čínské firmy BYD) dostatečný počet baterií.

Technokrál Tesly panovníkem Twitteru

Musk je vizionář, tak trochu i snílek, skvělý influencer, tak trochu dobrodruh, místy až téměř sebevrah. Muž jakoby bez nervů, kterého jen tak něco nepoloží a jenž se nebojí velkých rozhodnutí. Ale také tvrdý byznysmen, který se naučil pracovat se sociálními sítěmi a prostřednictvím Twitteru dokonce ovlivňoval akciový trh, za což svého času od amerických úřadů dostal „přes prsty“ a musel odstoupit z funkce předsedy správní rady Tesly. Díky síle sociálních sítí v Tesle dokonce svého času zrušili PR oddělení. Stalo se zbytečným, neboť stejně všichni visí Muskovi na rtech. Zatímco jiní vydávali v médiích stamiliony do reklamy, jemu stačilo ke zviditelňování firmy pravidelně uveřejnit na Twitteru jen pár slov.

Tato platforma se stala jeho miláčkem, a jejím prostřednictvím udržuje nejen početnou skupinou příznivců a majitelů tesly stále v pohotovosti. Dokonce se jich, podobně jako kdysi seriálový hrdina Sváťa Kuřátko předlistopadových televizních diváků, ptal, co má udělat. Takto se dokonce loni lidí, jakožto již nejbohatší člověk na světě, dotazoval, zda má prodat část akcií Tesly? Značnou pozornost si získal i koupí velkého objemu bitcoinu, z něhož však poté opět vycouval. Hitem letošního roku je úmysl po kapitálovém vstupu do Twitteru koupit celou tuto síť a zachovat na ní svobodu slova.

Za Muskovým úspěchem je nejen silná vize a pevná vůle, ale jsou i tací, kteří o něm mluvili jako o diktátorovi. A někteří, jako Bob Lutz, bývalý respektovaný vysoký manažer celé řady světových automobilek, se nebránili v případě charakterizování jeho příznivců slovu sekta. Některé záležitosti s ním spojené však mají spíše příchuť recese. Loni v březnu například americká automobilka oznámila, že přejmenovala názvy vedoucích funkcí a že Elon Musk si bude nově říkat titulem Technokrál Tesly a finanční ředitel Zach Kirkhorn bude zase Mistrem pokladníkem. Velkou odezvu mělo i „nechtěné“ rozbití nerozbitných oken u Cybertrucku.

Muskovy prezentace nových produktů jsou oblíbeným divadlem pro příznivce značky. Velký inovátor má civilní, nestrojený projev, je to stále tak trochu ajťák. S ohledem na své možnosti žije velmi skromně. Nemá hvězdné manýry a míra jeho aktivit mu nedává ani příliš času pro soukromý život.

O Tesle a Elonu Muskovi se v poslední době psalo skoro každý den. Ať už ve spojení s technickými inovacemi, novými továrnami v Německu a USA, tržní kapitalizací americké automobilky (včetně diskusí, zda je to bublina, či ne), ale hlavně v souvislosti s jeho eskapádami s bitcoinem, prodejem akcií Tesly, Twitterem nebo jako o prvním či druhém nejbohatším člověku planety.

Mezi tím ještě Musk stačil vyzvat Vladimira Putina na souboj, představit projekt humanoidního robota Tesla Optimus, oznámit nové záměry ohledně baterií, zviditelnit aktivity satelitního internetu Starlink a koncept vysokorychlostního transportního systému Hyperloop. A samozřejmě prostřednictvím společnosti SpaceX sem tam poslat do vesmíru nějakou tu raketu.

Až budou někdy chtít v Hollywoodu natáčet film o Elonu Muskovi, tak nejspíš bude muset být na pokračování, neboť do jednoho se vše určitě nemůže vejít. Malou, ale významnou kapitolu tam jistě bude mít i Model S.