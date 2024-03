Ohněm proti technofašistovi Muskovi. Sabotáž k MDŽ je proti patriarchátu

Cílem je prý její úplné zničení a eliminace „technofašistů“ jako Elon Musk na cestě k osvobození od patriarchátu.

Německá policie je na roztrhání. Kriminalita v souvislosti s nárůstem migrantů stoupá, politická scéna se radikalizuje, k silnicím se pravidelně lepí klimatičtí aktivisté, a čas od času levicoví extremisté nějak sabotují nadnárodní společnosti. V „oblibě“ mají zejména Teslu a její továrnu v Grünheide nedaleko Berlína. Již v květnu 2021 na ni podnikli žhářský útok a zkraje letošního března ho zopakovali.

„Dnes jsme sabotovali Teslu, protože Tesla v Grünheide požírá půdu, zdroje, lidi i práci, a chrlí 6 tisíc SUV, zabíjejících strojů a monster trucků týdně. Naším dárkem k 8. březnu je uzavření Tesly. Protože úplné zničení Gigafactory a s ním i eliminace ‚technofašistů‘ jako Elon Musk jsou krokem na cestě k osvobození od patriarchátu,“ píše se v tiskové zprávě Vulkan Gruppe, která údajně stojí za teroristickým činem. Oznámení bylo podepsáno „Agua De Pau“, tedy jménem vulkanické hory na Azorech.

Lidé hlásící se k Vulkan Gruppe zničili ohněm stožár elektrického vedení, který je využíván k zásobování celé továrny elektřinou. Závod kvůli výpadku proudu musel v úterý zastavit výrobu a 12 tisíc zaměstnanců bylo posláno domů. V továrně se naštěstí podařilo bezpečně provést nouzové odstavení, které zahrnovalo dekantaci roztaveného hliníku z hutí, než ztuhne. Bez elektřiny však bude až do konce příštího týdne, přičemž Tesla škodu vyčíslila na vyšší stovky milionů eur.

Auta na smetiště dějin

Požár sloupu elektrického vedení nezasáhl jen továrnu Tesly, ale způsobil rozsáhlý výpadek proudu v celé oblasti. Joerg Steinbach, ministr hospodářství Braniborska, kde továrna Tesly sídlí, odsoudil útok, který zasáhl desítky tisíc lidí, jako teroristický. „Výpadek postihl nemocnice, ale i domovy pro seniory, kde mohou být lidé závislí na dodávce kyslíku,“ řekl na brífinku před továrnou v Grünheide. Bez proudu se ocitlo i poblíž ležící město Erkner s 12 tisíci obyvateli a jihovýchodní část Berlína.

„Cílem naší sabotáže je způsobit co největší výpadek Gigafactory. Zastavení výroby v automobilovém průmyslu je začátkem konce světa destrukce,“ píše se v prohlášení Vulkan Gruppe. Továrna se podle levicových aktivistů stala známou pro své extrémní podmínky vykořisťování. Podle aktivistů prý kontaminuje podzemní vody a pro své produkty využívá obrovské množství již tak vzácného zdroje pitné vody.“ Aktivisté požadují, aby byla auta odhozena na „smetiště dějin“ a místo toho se rozvinula bezplatná veřejná doprava.

Levicová radikální skupina Vulkan Gruppe je v Německu „známá firma“. Berlínské úřady ji ve zprávě z roku 2019 popisují jako levicovou extremistickou organizaci. Její členové podle zprávy poškozují kabelové rozvody na železničních tratích a v některých případech stožáry rozhlasu, datové linky nebo firemní auta.

Elon Musk si dal s vyjádřením na čas. Podle něj jsou zodpovědní „buď ti nejhloupější ekobojovníci na světě, nebo loutky těch, kteří nemají dobré klimatické cíle. Zastavit výrobu elektrických vozidel místo vozidel jezdících na fosilní paliva je extrémně hloupé,“ napsal Musk na své síti X.

Jiná skupina s názvem „Stop Tesla“ se od požáru distancovala s tím, že neví, kdo za to může, a že je solidární s pracovníky společnosti a místními obyvateli. Útok na Teslu odsoudila i mluvčí německé vlády.

Braniborský ministr vnitra Michael Stübgen (CDU) s ohledem na akci sáhl hluboko do šuplíku represivního slovníku a vysvětlil: „Jsou to zločinci, kteří také akceptují, že v důsledku jejich útoků bude lidem ublíženo nebo budou zabiti. Jsou to zločinci – a my na ně budeme působit všemi prostředky, které má náš ústavní stát k dispozici.“

Troublemaker jménem Tesla

Tesla chce zdvojnásobit kapacitu závodu na 100 gigawatthodin výroby baterií a 1 milion aut ročně, čímž by se stala největší evropskou elektromobilkou. Současná kapacita závodu je okolo 500 tisíc vozů ročně. Letos v únoru však místní obyvatelé v nezávazném referendu většinou hlasů odmítli plány na expanzi továrny Tesly.

Ta chce vykácet okolo 100 hektarů lesa, aby zde vybudovala další logistické prostory a vlakové nádraží. Továrna Tesly již dlouho čelí protestům nespokojených místních obyvatel a ekologických skupin. Závod je však i předmětem neustálé kritiky odborů za špatnou bezpečnost, vysoké pracovní tempo a nízké mzdy. Aby se zlepšila statistika nehodovosti, jsou prý lidé do nemocnice přepravováni taxíky místo sanitkami.

Někteří odborníci teď vyjadřují obavy o budoucnost výroby automobilů v Německu. Ukázalo se, že německý průmysl má nedostatečně chráněnou kritickou infrastrukturu. Sabotáž braniborské továrny Tesly vrhá podle agentury Reuters stín na schopnosti Německa chránit kritickou infrastrukturu. A to v době, kdy se vláda zasazuje o velké zahraniční investice, aby podpořila růst největší evropské ekonomiky, která se potýká s recesí.