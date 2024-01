Tesla chystá operaci Sekvoj. Malý dostupný Model 2 vyjede v červnu 2025

Tesla chce do roku 2030 zdesetinásobit počet dodaných vozů na dvacet milionů. A jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je zahájit výrobu nového elektromobilu určeného pro masový trh. Podle agentury Reuters hodlá Tesla zahájit jeho výrobu v červnu 2025, zpočátku s objemem deset tisíc aut týdně. Tesla podle agentury o záměru vyrábět nový vůz s interním označením Redwood (Sekvoj) informovala své dodavatele.

Šéf Tesly Elon Musk podle Reuters už delší dobu povzbuzuje naděje fanoušků a investorů, že Tesla nabídne cenově dostupné elektromobily založené na nové platformě. Takové elektromobily by americké firmě umožnily lépe konkurovat autům se spalovacími motory, ale i levným elektromobilům, které vyrábí například čínská společnost BYD. Ta v loňském čtvrtém čtvrtletí vystřídala Teslu v čele globálního trhu s automobily s plně elektrickým pohonem a v prosinci oznámila, že postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu na osobní auta.

Tesla má továrnu na výrobu elektromobilů nedaleko Berlína. Musk podle dřívějších informací agentury Reuters na začátku listopadu uvedl, že Tesla bude v německém závodě vyrábět elektromobil za 25 000 eur (přibližně 620 000 Kč).

Tesla chystá výrobu levného elektromobilu za 25 000 eur (přibližně 620 000 Kč) nejen v nové továrně v Mexiku, ale také ve své německé Gigafactory u obce Grünheide nedaleko Berlína. Šéf automobilky Elon Musk tam již loni na setkání se zaměstnanci nastínil plán zmínil plán na výrobu tohoto, který by měl zdvojnásobit kapacitu místní produkce na jeden milion aut ročně.

Podvozek z jednoho kusu?

Výrobu cenově dostupnějšího elektromobilu automobilka Tesla plánuje již delší dobu, v roce 2022 ovšem prohlásila, že ještě nezvládla potřebnou technologii, a plán odložila. Před šesti lety při finální montáži Modelu 3 totiž Elon Musk vše vsadil na roboty, a to se mu vymstilo a zpozdilo uvedení vozu na trh. Po tomto fiasku se proto vývojáři zaměřili na technologii tlakového lití a inovativní montáže. Přelomový výrobní způsob má významně zlevnit a zrychlit výrobu. Celý podvozek nového malého elektromobilu Model 2 by totiž měl vznikat z jednoho kusu. S trochou nadsázky lze říci, že by se tento výrobní postup hodně přiblížil tomu, jak hračkářské firmy odlévají angličáky.

Trakční baterie v moderním elektromobilu jsou současně konstrukčním prvkem, který je součástí toho, co se označováno jako platforma automobilu. A to je pro giga-casting ideální věc. Významně sníží složitost výrobního procesu. To zase vede k úsporám nákladů, pokud jde o použití materiálu a logistiku, a snižuje i celkovou ekologickou stopu. Odlitek hlavních částí podlahové konstrukce vozu navíc snižuje hmotnost auta.

Technologie giga-casting v gigantických lisech se etabluje jako nový průmyslový standard. Odlévané díly pro auta nejsou ničím novým, a již je používá i několik dalších automobilek, ale spíše pro menší díly tak, aby nekomplikovaly opravy vozu po nehodě.

V případě nehody je totiž díl vyrobený v obřích lisech, které Tesla nazývá gigapress, prakticky neopravitelný. Právě Tesly Model Y jsou proto strašákem pojišťoven. Jelikož je ale celý díl z hliníku, tak je velmi jednoduše recyklovatelný.

V hlavní roli 3D tisk a speciální písek

Čím větší díl auta odléváte, tím složitější a dražší to je, zejména co se týče výroby formy. Automobilka Tesla chce takto vyrábět celé spodky aut včetně dutých částí. Giga-casting pro vytváření dutých dílů je ale velmi obtížný. Tesla to chce řešit pomocí forem, které se vyrábějí pomocí 3D tisku ze speciálního průmyslového písku s kapalným pojivem. Navíc si nechala vyvinout speciální slitinu. Pro tyto potřeby bude Tesla potřebovat nové větší gigapressy s masivní silou 16 000 tun nebo i více.

Tesla navíc zcela přehodnotila výrobní proces, aby se stal jednodušším a mohli ho snadněji provádět i roboti. Ten se jmenuje „Unboxed Vehicle“ (rozbalené vozidlo) a znamená, že různé komponenty, například celá levá strana, pravá strana auta, přední, zadní část i platforma, jsou již kompletně smontovány a teprve poté vzájemně spojeny. Zabraňuje se tak tomu, aby se díly musely montovat vícekrát, jak je tomu nyní v případě dveří. Do jinak vcelku kompletního auta se dnes také usazuje palubní deska skrz dveřní otvory, což dělá výrobní proces v očích Tesly zbytečně složitým. Některé části interiéru, jako jsou přední sedadla, jsou již navíc namontována, ještě než se podlaha spojí se zbytkem auta.

Tak uvidíme, jak se nakonec všechny tyto nápady podaří uplatnit v praxi, a jak bude vše fungovat.