Analýza: Výroba elektromobilů bude levnější než aut na benzin, zdraží opravy

Výrobní náklady budou klesat výrazně rychleji než náklady na baterie, které jsou nejdražší součástí elektromobilu a v současnosti tvoří zhruba čtyřicet procent ceny vozu.

Gartner uvedl, že jeho analýza se odvíjí z inovací, které zjednodušují výrobní náklady. Těmi jsou například centralizovaná architektura vozidel nebo zavedení „gigacastingů“, tedy velkých litinových odlitků využívaných pro konstrukci složitých a velkých komponentů automobilů, které pomáhají snížit výrobní náklady a dobu montáže.

Nové technologie znamenají, že náklady na výrobu bateriových elektromobilů dosáhnou stejné úrovně jako náklady na vozy se spalovacím motorem rychleji, než se očekávalo, ale zároveň to výrazně prodraží některé opravy bateriových elektromobilů, uvedl viceprezident pro výzkum ve společnosti Gartner Pedro Pacheco.

Průměrné náklady na opravu karoserie a baterie elektromobilů po vážné nehodě se do roku 2027 mají zvýšit o třicet procent, odhaduje Gartner. To by mohlo způsobit, že vozidla, která se dostanou do vážné kolize, budou náchylnější k úplnému odpisu, protože oprava by mohla stát víc, než je zůstatková hodnota.

Vysoké náklady na opravu elektromobilů již nyní vyvolávají obavy mezi potenciálními kupci. Gartner uvedl, že pokud by snížení výrobních nákladů bylo na úkor vyšších nákladů na opravu, mohlo by to mezi spotřebiteli vyvolat odmítavé reakce.

Gartner rovněž uvedl, že zhruba patnáct procent výrobců elektromobilů založených od minulého desetiletí do roku 2027 zkrachuje nebo bude převzato jinou firmou. „To neznamená, že se odvětví elektromobilů hroutí. Pouze vstupuje do nové fáze, kdy firmy s nejlepšími produkty a službami zvítězí nad těmi zbývajícími,“ uvedl Pacheco.