Japonci vymýšlejí pneumatiku, která bude za jízdy vyrábět elektřinu

Moderní automobily se snaží být z hlediska využívání jakékoli energie co nejefektivnější. A v tomto honu za energetickým maximem není opomíjena žádná část automobilu. Pneumatiky patří v tomto ohledu k velmi důležitým prvkům, protože samotná konstrukce pneumatiky přímo ovlivňuje spotřebu auta.

V uplynulém zhruba jednom desetiletí tak vývoj plášťů výrazně pokročil především z hlediska směsí a konstrukce dezénu pneumatiky. Vývojáři se snaží snížit spotřebu paliva (a tedy valivý odpor pneumatiky), aniž to negativně ovlivnilo jízdní vlastnosti. Díky tomu tak skutečně mohou moderní pneumatiky přispívat ke snížení spotřeby aut a různé nezávislé testy ukazují, že jsou mezi jednotlivými výrobky v tomto ohledu skutečně rozdíly.

Že by ovšem pneumatika pomáhala energii i generovat, je vcelku nová myšlenka. Intenzivně se jí teď zabývají v japonském koncernu Sumitomo Rubber Industries. Tam ve spolupráci s Kansai University z japonské Ósaky vyvíjí pneumatiku, která bude při svém odvalování vyrábět elektrickou energii.

Princip je jednoduchý. Pneumatika se při odvalování deformuje, což má za následek mimo jiné její zahřívání a také při deformacích vzniká statická elektřina. Inženýři se tentokrát rozhodli, že tyto jevy se pokusí využít ve svůj prospěch a část energie, která se těmito ději v pneumatice ztratí (a podílí se tedy na valivém odporu), zkusí získat zpět.

Vymysleli tedy zařízení, kterému říkají Energy Harvester (tedy sběrač energie) a které nainstalovali dovnitř do pneumatiky. V podstatě jednoduchá plochá konstrukce s dvojicí elektrod potažených filmem s opačným nábojem při pohybu vyrábí elektrickou energii. Sumitomo teď představilo koncept pneumatiky takovým zařízením osazené, říká jí Smart Tyre Concept.

Více detailů ovšem zatím o vynálezu k dispozici není, což ukazuje, že se technologie zatím nachází na počátku vývoje (ostatně, tisková zpráva zmiňuje, že se na vynálezu bude dále pracovat za podpory Japonské vědecké a technologické agentury). Sumitomo jen uvádí, že věří, že by získaná energie mohla posloužit k pohonu některého příslušenství, jako například senzorů pro monitorování tlaku v pneumatikách a dalších věcí.

To naznačuje, že zatím vynálezci nepočítají s kdovíjakým ziskem, ale opět, vše je na začátku. Na druhé straně vzhledem k povaze zařízení nelze očekávat kdovíjaké výkony. Sumitomo ohledně nich nic neuvádí, stejně jako se nezmiňuje o tom, jak by měla konstrukce elektřinu generující pneumatiky v ideálním případě vypadat: jedno malé zařízení uvnitř pneumatiky asi nemusí být ideální pro vyvážení celého kola, cílem vývojářů nejspíš bude zabudovat zařízení do samotného těla pneumatiky – a to možná co nejvíc po celém obvodu.

Japonská pneumatikářská firma tak zatím neříká, jaké má se zařízením plány a kdy by mohlo být připraveno pro použití v praxi. Pokud na něj dojde, může se technika objevit u pneumatik značek Sumitomo, Ohtsu, Falken a na vybraných trzích také Dunlop (o tuto značku se Sumitomo dělí s koncernem Goodyear).

Zatím bychom si moc velké naděje nedělali. I když tentokrát s vynálezem přichází vcelku významný světový producent pneumatik, cesta podobných radikálních řešení, která mají přispět k ekologičtějšímu provozu automobilů, do praxe, bývá poměrně zdlouhavá.

Ukazuje to i nápad české firmy Coda Development, která již před více než deseti lety představila koncept samodofukovací pneumatiky a i když už drží na tuto technologii řadu patentů, na záplavu černých obručí, které se umí samy nahustit na ideální tlak, to zatím nevypadá. Navíc s podobným nápadem přišel o pár let později Goodyear, firmy se kvůli tomu soudí. Jen pomalu se do praxe dostává třeba revoluční pneumatika Michelin Tweel, používá se zatím jen ke specifickým účelům (třeba v těžkém terénu). Ticho je kolem obdobného nápadu Bridgestonu nazvaného Innovative Tire Structure.