Vzácné škodovácké kupátko zpět na trati. V Sosnové mu sekundovaly rallyové legendy

Autodrom Sosnová slavící letos 45 let existence vstoupil do nové sezony velkolepě. V rámci akce Sosnová Classic totiž vůbec poprvé ve své historii přivítal meziválečné závodní vozy, mimo to si zde svou jízdní premiéru odbyla Škoda 1100 OHC Coupé. Nově prodlouženou trať otestovali i mistři volantu Jan Kopecký a Stig Blomqvist.