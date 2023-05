Poslední spalovací škodovky testují v -30 °C. S prototypy skáčou do závějí

„Funkce, kvalita a odolnost vozů byly sledovány při teplotách až minus třicet stupňů Celsia. Hlavní důraz byl při těchto testech kladen na jízdní stabilitu, komfort cestujících v extrémně chladných podmínkách a celkovou spolehlivost při dlouhé jízdě v zimě. Vozy musely obstát i v případech, kdy je třeba zvládnout zvýšenou hmotnost způsobenou vrstvou ledu a sněhu,“ popisuje mluvčí značky Vítězslav Kodym. „Po dokončení zkoušek v extrémních mrazech vstupuje testování nových modelů do závěrečné fáze.“

„Testování v reálném prostředí v nejnáročnějších možných podmínkách zůstává i přes pokroky v počítačových simulacích zásadní součástí vývoje nových vozidel. Současně můžeme díky těmto testům zajistit včasnou implementaci zjištěných poznatků do vývoje tak, aby vozy byly perfektně připraveny pro každodenní používání,“ komentuje Johannes Neft, člen představenstva Škody Auto za oblast technického vývoje.

„Intenzivní testovací jízdy v extrémně chladných podmínkách jsou součástí standardního programu vývoje nových vozidel a Škoda Auto pravidelně provádí takové testy za polárním kruhem. Pod drobnohledem byly všechny části testovaných vozů: podvozek, karoserie, motor, topení i kompletní elektronika,“ vypočítává Kodym. „Pro posouzení vlastností vozu při jízdě v zimě zkoumá Škoda Auto vliv sněhu na karoserii i možné vnikání sněhu do motorového prostoru a do sání vzduchu. Všechny mechanické funkce vozu a elektronika musí bezchybně fungovat i při teplotách minus dvacet pět stupňů Celsia. Motor by měl bez problémů startovat i při teplotách blížících se minus třiceti stupňům.

Všechny dveře, kapota a páté dveře, stejně jako víko palivové nádrže a kryt nabíjecí zásuvky u plug-in hybridních modelů musí být možné otevřít i za takto nepříznivých podmínek.“

Při jízdě v reálném provozu se hodnotí řada aspektů chování vozu – například jak dobře se vypořádá s rozbředlým sněhem na silnici nebo jak se chovají přední a zadní nárazníky při nárazu do sněhové překážky. Jízda přes velké kusy ledu prověřuje odolnost zavěšení a podvozku jako celku. Testovací jezdci zjišťují, jak se vozidla chovají na zledovatělých a zasněžených vozovkách a jak dobře fungují asistenční systémy.

Součástí zkoušek je také hodnocení jízdní dynamiky, účinnosti pohonu všech kol i funkčnosti a jízdního komfortu zavěšení. Testovací jezdci kontrolují, zda převodovka řadí bezchybně nebo zda fungují stěrače a ostřikovače. Testuje se i osvětlení vozidla v noci a akustické vlastnosti zamrzlých částí.

Vysokonapěťové baterie vozů s plug-in hybridním pohonem jsou nabíjeny ve zmrzlém stavu a následně se zjišťuje maximální dojezd. Pro přesné posouzení odolnosti vozidel v zimních podmínkách najezdí testovací jezdci desítky tisíc kilometrů.

Testovací program se zabývá také mnoha funkcemi interiéru, například výkonem topného systému při extrémně nízkých venkovních teplotách a úrovní tepelného komfortu. Testovací jezdci rovněž kontrolují, zda se okna mlží a jak rychle je lze odmrazit. Dále vyhodnocují, zda vyhřívání sedadel, volantu, vnějších zpětných zrcátek a čelního a zadního skla funguje podle očekávání. Testují také nezávislé topení, pokud je jím vůz vybaven. Kromě toho zkoumají, jak dobře reaguje centrální dotyková obrazovka, když teplota v interiéru vozidla klesne pod bod mrazu.

Poslední spalovací škodovky

„Přicházející generace vlajkového modelu se bude nově vyrábět na Slovensku, v závodě koncernu Volkswagen v Bratislavě. Nová generace modelu Kodiaq se bude vyrábět v českém závodě Škoda v Kvasinách, odkud pochází i jeho předchůdce,“ uvedl letos v dubnu mluvčí značky Zdeněk Štěpánek.

Koncern VW před dvěma lety rozhodl, že příbuzné modely Škoda Superb a Volkswagen Passat se ještě víc přiblíží. Vývoj obou modelů, které patří k nejdůležitějším ve své kategorii (kterou opouští stále více konkurentů, kromě Fordu Mondeo třeba také Opel Insignia), dostala na starosti Škoda Auto, jejich vývoj tedy finišuje v Mladé Boleslavi. Passat už bude mít pouze variantu kombi

Právě duo Superb a Passat patří k leaderům kategorie na evropském trhu, objemy prodejů aut této třídy ovšem klesají, zájem zákazníků se obrací k vozům typu SUV.

Škoda oznámila, že Superb s Kodiaqem nabídne s benzinovými a naftovými motory a také s plug-in hybridní a mild-hybridní variantou pohonu. Je pravděpodobné, že půjde o poslední nové modely značky se spalovacími motory.

Na akci pořádané 25. dubna automobilka oznámila, že připravuje šest nových elektromobilů, které představí do roku 2026. Obměna modelů se spalovacími motory ovšem podle všeho už není na pořadu dne. Dá se předpokládat, že zbytek nabídky – modely Fabia, Octavia, Karoq a Scala s Kamiqem – bude automobilka průběžně vylepšovat, faceliftovat a též ukončovat jejich výrobu s tím, jak budou přicházet jejich bateriové náhrady.