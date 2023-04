Plán elektrifikace Škody: do roku 2026 šest modelů, velkou novinou je kombík

Elektrická ofenzíva počítá se šesti novými elektrickými modely Škoda do roku 2026. „Škoda Auto nabídne kompletní modelovou řadu plně elektrických vozů – „Small“, „Compact“, „Combi“ a „Space“, stejně jako modernizaci rodiny Enyaq,“ vypočítává mluvčí značky Jiří Brynda. „Vozy vybavené moderními a úspornými spalovacími motory a plug-in hybridním pohonem budou mít i nadále důležitou roli v rámci transformace,“ upřesňuje. Znamená to stále jasnější a automobilkami postupně přiznávaný fakt: spalovací vozy, nad kterými evropští zákonodárci a automobilky zlomili hůl, musejí nyní vydělávat na přesun k bateriovému pohonu.

„V průběhu přechodné fáze k elektromobilitě budou modely s moderními a úspornými spalovacími motory a plug-in hybridním pohonem i nadále tvořit základ modelové nabídky,“ uvádí automobilka.

„Uvedením čtyř nových elektrických vozů a dvou modernizovaných členů rodiny Enyaq plánuje česká automobilka do roku 2026 rozšířit svou nabídku čistě elektrických vozů na šest modelů. Do roku 2027 investuje Škoda Auto do elektromobility 5,6 miliardy eur,“ shrnuje mluvčí značky Vítězslav Kodym.

„Do roku 2026 pokryjí naše nové čistě elektrické modely všechny segmenty vozidel, které jsou pro naše zákazníky relevantní,“ vysvětluje Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast prodeje a marketingu.

Jízdní řád elektrifikace Škody

V roce 2024 dorazí čtyřapůlmetrové SUV Elroq. Model, který by se dal popsat jako zkrácený Enyaq, se bude vyrábět v hlavní továrně značky v Mladé Boleslavi. Automobilka uvádí, že má jít o elektrického nástupce modelu Karoq.

Na rok 2025 je naplánovaná premiéra malého crossoveru s cenovkou kolem 25 tisíc eur, což je pohledem koncernu Volkswagen jedna z magických hranic pro zákazníky, aby se elektromobilita rozšířila mezi široké vrstvy motoristů. Auto s délkou 4,1 metru a 460litrovým kufrem se bude vyrábět ve Španělsku, jeho vývoj zastřešuje Seat. Malá bateriová škodovka totiž dostane bratry se značkami Cupra a Volkswagen.

V roce 2025 dorazí také faceliftovaný Enyaq v obou aktuálních karosářských verzích (SUV se zádí protaženou do kombíkova uvedené na trh v roce 2020 a kupé se splývavou zadní částí z roku 2022). Model má dostat novou levnější výbavovou verzi.

Na rok 2026 se připravuje premiéra elektrického kombíku, to je zcela nově oznámený projekt. Zatím se ví jen to, že bude mít na délku asi 4,7 metru, tedy stejně jako Enyaq. Konstruktéři a designéři se v jeho případě budou muset poprat s danostmi platformy MQB; ta má v tlusté podlahové plošině trakční akumulátor a je stavěná pro mohutná auta na velkých kolech s vyšší stavbou karoserie. „První čistě elektrické kombi značky Škoda je skvělým doplňkem portfolia. Ztělesňuje základní hodnoty značky Škoda a přenáší silné stránky tohoto oblíbeného typu karoserie do éry elektromobility,“ komentuje za automobilku Kodym.

V roce 2026 má též dorazit největší elektrická škodovka, velkoprostorový rodinný model, který vyjde z konceptu Vision 7S představeného v loňském roce. Sedmimístné auto s délkou 4,9 metru má být vrcholem nabídky značky.

Kromě premiéry šestice elektromobilů se ještě ví, že v průběhu letošního roku značka představí na podzim novou generaci modelů Superb a Kodiaq a ještě v průběhu léta mají dorazit faceliftovaná Scala s Kamiqem. Kromě verzí s benzinovými a dieselovými motory automobilky budou oba modely v nabídce také v plug-in hybridní verzi.

„Spalovací motory budou pro značku Škoda i v období přechodu na elektromobilitu nadále velmi důležité. Proto budou úspěšné modely Škoda se spalovacími motory hrát klíčovou roli při zajišťování individuální mobility na všech trzích, neboť přechod na elektromobilitu postupuje různou rychlostí. Konstruktéři značky Škoda díky svému rozsáhlému know-how navrhují dnešní spalovací motory stále úspornější. Škoda Auto také v rámci koncernu Volkswagen přebírá odpovědnost za vývoj celé motorové řady EA 211,“ připomíná Kodym.

