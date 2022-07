Výrobu škodovek a volkswagenů by v Rusku mohli obnovit Kazaši

Podle listu by Volkswagen měl rozhodnout o závodu do konce letošního roku. Od roku 2022 plně zodpovědná za management i finanční řízení regionu Ruska za celý koncern Volkswagen značka Škoda.

Volkswagen v březnu oznámil, že do odvolání pozastavuje výrobu v závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu. Důvodem byly sankce uvalené západními zeměmi po invazi na Ukrajinu. S okamžitou platností byl také zastaven vývoz vozidel do Ruska.

„Do konce roku v Rusku nevyrobíme další vozy. Nevíme, co bude dál. Musíme počkat a sledovat další vývoj,“ řekl v květnu pro iDNES.cz Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škody Auto pro oblast výroby a logistiky. „Rozhodneme společně. Takto velké rozhodnutí nemůže udělat značka Škoda Auto sama,“ okomentoval rozhodování o dalším osudu výrobu v Rusku.

Podle zdroje listu Vedomosti by továrnu mohla koupit kazašská firma Asia Auto, která má mít podle listu licenci na výrobu vozů Volkswagen a Škoda. Výrobní závod založený v roce 2000 vyrábí od roku 2001 na lince, kterou koupil od firmy Valmet, jež na ní původně ve Finsku montovala saaby a porsche, auta různých značek, kromě škodovek také lady, modely korejské divize Chevroletu, ale také kie a ruské UAZy. Povětšinou šlo o maloobjemovou výrobu ze stavebnic CKD nebo SKD – tedy vozy vyrobené jinde a částečně rozložené.

Podle ruského listu Gazeta navštívili fabriku v Kaluze potenciální zájemci o její koupi z Rakouska a Kazachstánu za asistence zástupců ruského ministerstva obchodu a průmyslu.

Forma výroby CKD či SKD (Completely Knocked Down nebo Semi Knocked Down) bývá používána v zemích, které mají požadavky na lokální výrobu aut pro podporu zaměstnanosti a import hotových aut proto zatěžují vysokými cly; jednou z takových zemí je právě i Rusko.

Továrna v Kaluze měla kolem 4 200 zaměstnanců, kteří už ovšem podle informací iDNES.cz fabriku opustili s odstupným. Volkswagen je přímým vlastníkem závodu, který už čtyři měsíce nevyrábí.

Volkswagen má také dohodu o montáži několika modelů v závodě v Nižném Novgorodu, který vlastní skupina GAZ.

„Samotné Rusko bylo naším velkým trhem, ovšem nikdy pro nás neznamenalo zásadní ekonomický přínos. Byl to po léta fungující byznys v náročném prostředí. Loni jsme skončili s dobrým výsledkem, ale celkový dopad na Škodu a koncern VW je malý,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý šéf značky Thomas Schäfer.

Pro Škodu bylo Rusko v roce 2021 co do objemu prodejů druhým největším trhem. Značka tam prodala 90 400 vozů. Vzhledem k cenové politice a struktuře prodejů značky na ruském trhu, kde byl nejvýznamnějším modelem speciální model rapid s nízkou marží, byly příjmy vzhledem k obratu pro českou značku spíše menší (údajně srovnatelné s mnohem menším italským trhem). Kvůli ochranářským ruským clům na dovoz aut se navíc většina domácí poptávky po škodovkách pokrývala z produkce v Kaluze a Nižném Novgorodu, z Ruska do zahraničí se vyvážel naposledy před několika lety model Yeti, jehož výroba byla ukončena před pěti lety.

Od invaze Ruska na Ukrajinu koncem února se automobilový průmysl v Rusku téměř zastavil. Prodej nových automobilů v zemi v červnu meziročně klesl o 82 procent. Podíl na tom měl nedostatek dílů kvůli sankcím, prudce rostoucí ceny, které snížily poptávku, a odchod zahraničních automobilek, napsala agentura Reuters.