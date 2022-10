Mercedes ujíždí z Ruska, opustí i fabriku, kterou otevíral Putin

Tržby ve třetím čtvrtletí automobilka zvýšila o 19 procent na 37,7 miliardy eur, a to díky vyššímu prodeji aut, zvýšení podílu dražších vozů a příznivému vývoji cen. Prodej aut se zvýšil o 38,3 procenta na 530 400 vozů.

Automobilka také oznámila, že v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu a západními sankcemi se stáhne z ruského trhu a podíly ve svých dceřiných společnostech tam prodá místnímu investorovi.

Ruský prezident Vladimir Putin při slavnostním otevírání továrny Mercedesu nedaleko Moskvy 3. dubna 2019.

Podle ruského ministerstva průmyslu a obchodu má převzít aktiva německé společnosti řetězec dealerství Avtodom, který nyní hodlá identifikovat technologického partnera, který bude nadále řídit továrnu na automobily nacházející se v průmyslové oblasti Esipovo, severozápadně od Moskvy. Mercedes tam rozjel produkci v dubnu 2019, prvním vyrobeným vozem byl sedan třídy E. Na slavnostním otevření byl tehdy hlavním hostem ruský prezident Vladimir Putin.

Kvůli válce na Ukrajině už se z Ruska stáhla řada západních firem. Jako první z automobilek opustil zemi francouzský Renault. Francouzi uzavřeli dohodu o prodeji 100 % moskevské továrny magistrátu hlavního města Ruska a 67,69 % AvtoVaz vyrábějícího Lady automobilovému výzkumnému institutu Nami za 1 euro. Ten za symbolickou částku jednoho rublu převzal také všechna aktiva Nissanu,konkrétně výrobní závod a vývojové centrum v Petrohradě a prodejní a marketingové kanceláře v Moskvě.

„Mercedes-Benz prozatím neuvedl další podrobnosti o své transakci, a proto nezveřejnil ani dohodnutou cenu, ani zahrnutí doložky o zpětném odkupu, jako v případě Renaultu a Nissanu (oba spojenci budou moci znovu získat kontrolu nad svými aktivy během příštích šesti let). Podle ruských novin Vedomosti by podobnou klauzuli chtěli zahrnout do kontraktu i Němci. Dokončení transakce v každém případě podléhá nyní schválení místních úřadů,“ píše magazín Quttroruote.

Mercedes-Benz byl původně součástí automobilového konglomerátu Daimler. Loni se od konglomerátu oddělila divize nákladních aut Daimler Truck, zbytek skupiny zaměřený na výrobu osobních aut se letos přejmenoval na Mercedes-Benz.

Firma současně podruhé v letošním roce zlepšila výhled na letošní rok, neboť poptávka navzdory problémům v globální ekonomice stále převyšuje nabídku. Vysoký je zájem především o modely vyšší třídy. Zisk by tak podle nynějších předpokladů měl být výrazně vyšší než před rokem, původně automobilka předpokládala jen mírný růst.

Rekordní inflace a prudký růst úrokových sazeb ale začínají nepříznivě ovlivňovat podnikání automobilky ve Spojených státech a v Evropě. Mercedes na těchto trzích proto snížil odhad prodeje. Odbyt v USA bude patrně výrazně nižší než v předchozím roce, doposud přitom firma počítala s mírným poklesem. V Evropě se prodej z už tak nízké úrovně ještě sníží, doposud firma čekala nezměněný prodej.

Slabší prodej v USA a v Evropě by měl kompenzovat výrazně vyšší prodej v Číně, kde zvyšují poptávku daňové úlevy. Celkově tak Mercedes-Benz čeká mírný růst celosvětového prodeje aut. Na výraznou závislost Mercedesu na čínském trhu upozorňuje magazín Autoforum: „Za třetí letošní kvartál dodala v celém světě 520 100 nových aut. Lehce nadpoloviční množství, konkrétně pak 260 500 vozů, přitom skončilo v asijském regionu. Čínští zákazníci si z nich přitom převzali 206 800 exemplářů, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje 37procentní posun... Závislost třícípé hvězdy na Číně se postupně začíná zvyšovat. Na všechna tři čtvrtletí totiž připadá 562 900 registrací, což je třetina veškerých prodejů.“

Čína je tedy jednoznačně pro německou automobilku daleko nejdůležitější region, ve srovnání s USA jsou tamní registrace hned trojnásobné. „Na Evropu totiž připadlo 152 700 registrací, z čehož třetina se odehrála v Německu. V případě Severní Ameriky tu pak máme 83 200 prodaných vozů, z nichž 72 400 skončilo ve Spojených státech,“ vypočítává Autoforum.

Automobilka se nyní snaží uspokojit nahromaděnou poptávku, když vážný nedostatek polovodičů omezil na několik měsíců výrobu. S tím, jak částečně polevuje tlak na dodavatelský řetězec, se nyní pozornost investorů přesunula na to, jak odolní budou výrobci aut vůči skokovému růstu úrokových sazeb, pokračujícím koronavirovým omezením v Číně a energetické krizi v Evropě.