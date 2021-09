Prodej fabie startuje v Česku naplno, její výrobu se snaží Škoda nebrzdit

Vůz je čtvrtou generací malého modelu. Tato fabia se bude poprvé vyrábět jen v karosářském provedení hatchback, prodloužené kombi kvůli emisním limitům a s tím souvisejícími vysokými náklady na vývoj oproti původním plánům nedorazí. Firma musí uvolnit místo ve výrobě a finanční zdroje na rozvoj elektromobility (podrobnosti čtěte zde).



Přes 70 procent dosavadních zákazníků si zvolilo fabii ve vyšším výbavovém stupni Style, nejžádanější motorizací je přeplňovaný tříválec 1,0 TSI s výkonem 70 kW a manuální převodovkou. Automatickou převodovku si ve fabii zvolilo zatím 28 procent zákazníků. Sedmnáct procent lidí potom sáhlo po základním nepřeplňovaném benzinovém motoru 1.0 MPI. „Nejoblíbenější barvou je nyní šedá Graphite, následuje bílá a oranžová,“ upřesňuje mluvčí značky pro český trh Pavel Jína.

Pavel Jína @Pavel_Jina Už zítra vstupuje oficiálně na český trh model FABIA. Od začátku předprodeje eviduje @skodacz přes 4700 zákaznických objednávek. Přes 70 % zákazníků si zvolilo aktuálně nejvyšší výbavový stupeň, tedy Style. https://t.co/w0AQP5Fmzf oblíbit odpovědět

Modelová řada Fabia začíná na českém trhu s doporučenou prodejní cenou 329 900 Kč. Ještě do konce letošního roku se rozroste paleta motorizací o vrcholnou pohonnou jednotku – přeplňovaný čtyřválec 1,5 TSI s výkonem 110 kW. Příští rok přibude verze Monte Carlo, která se odliší sportovními doplňky vně i uvnitř.

Například konkurenční Hyundai i20 startuje v Česku na ceně 279 990 Kč, Dacia Sandero na 239 000 Kč, Ford Fiesta se dá pořídit od 324 900 korun a Toyota Yaris od 350 000 korun.

Největší český dealer vozů Škoda – společnost Louda Auto – eviduje dosud 160 objednávek nových fabií. Z toho 122 objednávek bylo soukromých, ve 38 případech šlo o firmy. „Zájemcům ale momentálně nedokážeme garantovat přesný termín dodání,“ uvedl obchodní ředitel Louda Auto Martin Feller.

Za zpomalením dodávek nových aut stojí celosvětová krize v dodávkách komponent pro autoprůmysl, především čipů. Škoda se ovšem podle svého šéfa Thomase Schäfera snaží u nově nabíhajících modelů výpadky minimalizovat: „Chceme dát prioritu modelům, které nově vstupují na trh, to je enyaq a nová fabia,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz v uplynulém týdnu.

První jízda novou škodou Čtvrtá Fabia je auto do nadcházející drahé doby Auta kvapem zdražují a s nastupující elektrifikací bude mnohem hůř. Škodě vyšlo z tohoto pohledu uvedení nové Fabie na jedničku. Zvětšila ji, osadila smysluplnými novými prvky výbavy a naučila ji jezdit jako dospělé auto. Malá velká škodovka se spalovacím motorem má šanci být hitem. Čtěte dále

I přes to, že automobilka musí brzdit výrobu kvůli výpadkům v dodávkách komponent, daří se plnit plán výroby. „Týden ve svařovně nezačínal jako vždy nedělní noční směnou, ale až v pondělí večer. V průběhu 36. týdne (5. až 10. září - pozn. red.) se bohužel nepracovalo ideálně, v půlce týdne nejela svařovna ani v jedné směně a na konci týdne totéž,“ píše ve zprávách z výroby týdeník Škodovácký odborář. Nové Fabie se podle něj denně vyrobí zhruba 350 kusů. „V nevýrobních směnách stále probíhají repasní činnosti k odbourávání rozpracovanosti nekompletních vozů. Top tématem, o kterém se všude diskutuje, je výhled výroby nejen na nejbližší týdny dopředu, ale i o tom, jak to bude vypadat do budoucna,“ dodává odborářský list, který také nově uvedl, že na konci září automobilka kvůli nedostatku čipů na týden zastaví výrobu (podrobnosti čtěte zde).

Automobilka vyrobila více než 4,6 milionu fabií, nejvíce připadá na první generaci, a to téměř 1,8 milionu. Zhruba 1,7 milionu připadá na fabie druhé generace, končící třetí generace se vyrobilo přes milion. Typickým zákazníkem pro model Fabia je člověk ve věku kolem 50 let, který žije v domácnosti s jedním až dvěma dětmi a vlastní více vozů.