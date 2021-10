Autofotka týdne: Ta podivnost je skládací volant pro robotické hyundaie

Na první ani druhý pohled v tom ovladač, který by měl nahradit po víc než století osvědčený volant, většina z nás neodhalí.



Sklopný volant se může pohybovat dopředu a dozadu v rozsahu 25 cm. Podle výrobce to je „inovativní technologie, která je optimalizována pro vozidla budoucí mobility, protože může poskytnout více místa na sedadle řidiče a přinést inovace designu“.

Vývoj trval dva roky, Hyundai Mobis to zdůvodňuje tím, že se jedná o zcela novou technologii, která ještě nikdy nebyla globálně uvedena na trh. Společnost v současné době celosvětově podává patenty na svůj skládací volant.

Nesmyslný volant pro tesly Převymyslet a změnit klasický osvědčený volant se rozhodla také slavná americká elektromobilka. Na její (ne)volant se podívejte sem.

Vývojáři museli nově vytvořit základní části systému, včetně sloupku řízení a zařízení ovládání zpětné vazby. Náročné bylo vyvinout také mechanismus, na kterém se volant posouvá do útrob palubní desky, ten musí být dostatečně trvanlivý a spolehlivý.

Nový volant používá systém „řízení po drátě“ (Steer by Wire), na kterém Hyundai Mobis také pracuje. Odstraňuje mechanickou vazbu mezi volantem a řízenými koly, vše ovládají elektromotorky řízené elektronickými signály. Je třeba dodat, že systém steer by wire dnes nikde na světě není schválený do provozu, předpisy stále trvají na fyzické vazbě mezi volantem a koly. I používané systémy, které řízení po drátě u aut používají, mají mechanickou zálohu.



Hyundai Mobis chce svůj skládací volant nabídnout také dalším automobilkám, které pracují na technologii robotického řízení.

Prototyp robotického taxíku postavený na základech elektromobilu Hyundai Ioniq 5