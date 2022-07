Ojetý Renault Mégane je tajný tip. Pozor, kterou verzi a motor vybíráte

Například velmi slušná antikorozní ochrana je určitě příjemný bonus pro někoho, kdo si chce auto už několik let nechat a nechce vyhazovat peníze za opravy ostudných konstrukčních nedostatků. Sice i Mégane III může koroze potkat, přece jen je to už více než dvanáct let staré auto, ale především se týká bouraných, špatně opravených, zanedbaných a extrémně vytěžovaných kusů s vnějším poškozením karoserie. Běžně používaná auta s nájezdem okolo 150 tisíc kilometrů bývají po deseti letech stále docela pěkná.