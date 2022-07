Jak na Volvo XC90 z druhé ruky. Půl milionu kilometrů ujede jako nic

Ačkoli už je první XC90 opravdu staré auto, stále se dají na trhu sehnat slušné kusy, které by mohly jako perspektivní ojetina posloužit. Volvo XC90 šlo dokonce chvíli koupit i za méně než 100 tisíc korun, ale dnes, v době zdražování všeho, se i ty nejlevnější vozy pohybují těsně pod hranicí 150 tisíc. Obvykle jde zhruba o 15 let staré kusy s dieselem 2.4D a udávaným nájezdem okolo 300 tisíc km. Kdo by chtěl vůz maximálně z roku 2010 a s nájezdem do 200 tisíc km, musí si připravit tak 400 až 450 tisíc korun. Záleží na celkovém stavu a výbavě.

Kusů s nájezdy do 150 tisíc km už je naprosté minimum, přece jen je to starší auto, s nímž se hodně jezdí. Volva navíc celkově patří mezi vozy s nejvyššími průměrnými nájezdy, což dokládají i statistiky z německých technických kontrol. Už kvůli tomu buďte opatrní na auta z dovozu, u kterých se historie nedá zcela jistě ověřit. Může jít o hodně stočený kus. Jelikož udržovaná volva docela dobře maskují svůj věk, nemusíte nic poznat. Půl milionu kilometrů pro starší volvo prakticky nic neznamená.