Autofotka týdne: Český šampion trénuje s novou fabií v moravských vinicích

Ze 14 startů posádky Jana Kopeckého v uplynulých dvou sezonách jich hned 10 skončilo vítězstvím v absolutní klasifikaci. Jan Kopecký bude tedy reprezentovat barvy AGROTEC Škoda Rally Teamu i v sezoně 2023 a zaútočí na desátý český titul.

„Naše vztahy jsou založené na vzájemné důvěře a přátelství. Pokračování v tomto projektu tak bylo naší jasnou prioritou,“ přiznává před sezonou Jan Kopecký. Přes zimu se tak řešila především změna soutěžního vozu. „Dva roky jsme používali náš soukromý vůz Škoda Fabia Rally2 evo, který nás nikdy nezklamal a který jsme dotáhli v týmu Motorsport Kopecký k dokonalosti. Na trhu je ale nová Škoda Fabia RS Rally2 a my o ní měli mimořádný zájem. Poptávali jsme ji již v polovině loňské sezóny, ale k dispozici byl nový vůz až po Novém roce. Škoda Motorsport první vozidla prioritně dodávala do velkých týmů v mistrovství světa a Evropy. Díky společnému úsilí Škoda Auto, Škoda Motorsport a AGROTEC Group se ale dostalo i na nás a my si tak na začátku března přivezli na dílnu nový vůz.“ Kopecký prozradil, že tým plánoval, že se s novým ‚eresem‘ zúčastní už loňské Barum rally, což se ovšem nepodařilo zrealizovat.

Rodák z Kostelce nad Orlicí byl jedním ze čtveřice testovacích jezdců, který se Škodou Fabia RS Rally2 najezdil na asfaltových testech tisíce kilometrů. „Díky tomu, že jsem byl součástí vývojového týmu, jsem získal hodně zkušeností. Vím, jak auto nastavit na české podmínky, abych byl maximálně spokojený. Ale musím se stále opakovat. Bylo fakt těžké udělat něco rychlejšího a spolehlivějšího, než byl model Rally2 evo. Toto auto patří k absolutní světové špičce ve své třídě. RS je jeho nástupcem. Věřím však, že fabii bude rychlejší charakter českých vložek sedět.

Nejprve měla posádka dvou Honzů – Kopeckého a Hlouška první krátký, asi padeátikilometrový, test s novým vozem doma v Kostelci nad Orlicí. „Tam jsme si především potřebovali ověřit, že na autě není nějaký problém, který by se u nového auta projevil hned na začátku. Ve středu jsme pak testovali na známé trati nedaleko Hustopečí. Tam jsme se již zaměřili na hledání nejlepšího nastavení pro nadcházející víkend,“ popisuje první velké testování nového speciálu Jan Kopecký. „Celý test proběhl na suché trati. Každopádně se potvrdilo, že Škoda Fabia RS Rally2 je skvělé auto a já už se nemohu dočkat ostrého startu,“ řekl před Valašskou rally, která odstartovala v pátek 31. března.

AGROTEC Škoda Rally Team má v plánu všech 7 soutěží českého šampionátu. Nová rallyová fabia má trochu jiné míry díky upraveným dílům karoserie, dostala nové pružiny a má nový motor, ten původní, jehož blok se vyráběl v Číně, už totiž není k mání. Výkon nového agregátu je podle Kopeckého stejný jako u předchůdkyně.

Změna nastává u značky pneumatik, kdy se tým po roce opět vrací k osvědčené značce Michelin.

Škoda Fabia RS Rally2