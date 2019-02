Poslední rok bez elektromobilů: automobilky si v Česku věří

Pokles přišel po pěti letech růstu. Ránu (nejen) českému trhu zasadila nová pravidla homologace podle metodiky WLTP. Přes prázdniny se ještě automobilky předzásobovaly a v srpnu prodeje meziročně stouply o více než 30 procent, v září přišel naopak třetinový pokles, který pokračoval i v dalších měsících. V prosinci například klesly meziročně registrace o 26,55 %. I v této situaci dokázaly některé značky v součtu za celý rok 2018 růst – například Citroën o 20,5 %, Kia o 13 %, Lexus o 33 %, Peugeot o 25 %, Subaru o 21 %, Toyota o 17 % nebo Volvo o 13 %. Byť v malých objemech, ale v procentech zaznamenaly skvělé výsledky luxusní značky Bentley (+ 51 %), Ferrari (+ 54 %) či Lamborghini (+ 75 %). Ale rok 2018 má i své poražené, jako třeba Audi (- 37 %), BMW (-22 %), Fiat (- 29 %), Ford (-23 %) nebo Opel (- 24 %). Možná proto došlo u posledních dvou zmíněných značek k personální změně na pozici ředitele importéra.

Do roku 2019 však hledí většina značek s nadějí. Některé, jako třeba Mercedes-Benz, odmítly sice své prodejní cíle komentovat, ovšem ostatní byly ve svých předpovědích sice opatrné, ale optimistické. Jeden z nejsmělejších cílů si naplánoval Citroën. Ten loni prodal celkem 8806 osobních a lehkých užitkových automobilů, díky tomu posílil i svůj tržní podíl na 3,13 % a polepšil si v celkovém žebříčku značek o čtyři příčky na desáté místo. Pro letošní rok si dal za cíl prodat rovných 10 tisíc osobních a užitkových vozů. „Je to naše ambice pro rok 2019, ve kterém značka slaví 100 let existence,“ řekl iDNES.cz František Neuman, ředitel značky Citroen v ČR. „Tahounem by měl být nový Citroën Berlingo, jehož už třetí generace přišla na trh loni v říjnu. A značka počítá i s výraznějšími prodeji ve třídě SUV.“

O 15 i 3 procenta

Podobně ambiciózní cíle má v Česku i Kia. Ta chce prodat rovných 12 tisíc aut, o 15 % více než loni, a to nemá žádné užitkové vozy. „Podle mého názoru jsou ekonomické fundamenty české ekonomiky stále zdravé a silné a není důvod k žádné panice,“ říká Arnošt Barna, generální ředitel Kia Motors Czech. „Situace na západ od nás je také celkem dobrá, přestože již vidíme první signály zpomalení ekonomického růstu. Důležitou složkou naší ekonomiky je spotřeba domácností a ta je v posledních letech velmi silná.“

Další značky jsou opatrnější, i když také očekávají růst. „Ford v loňském roce prodal v ČR necelých 15 tisíc nových vozů a plán pro příští rok činí 15 500, tedy nárůst asi o 3 %. Proti roku 2017 byly tak loni naše prodeje o něco nižší – a to hlavně proto, že jsme ke konci roku přecházeli na nový Focus a jeho dodávky se poněkud zdržely, zejména ve verzi kombi. A protože právě ta tvoří u Focusu až 80 % prodejů, mělo to na naše prodejní čísla znatelný negativní dopad. Letos už bude v nabídce celý rok. Navíc očekáváme růst i v oblasti užitkových vozů,“ uvedl Libor Beneš, marketingový ředitel českého Fordu.

Na firemní zákazníky spoléhají i značky Toyota a Lexus, které loni rostly na tuzemském trhu největším tempem. „V letošním roce plánujeme další nárůst prodejů i tržního podílu. Jsme přesvědčeni, že nám k tomu pomůže i nebývalé velká ofenziva nových modelů, které letos uvádíme, čím dál větší obliba hybridních vozů i velký potenciál, který cítíme u firemních zákazníků,“ vypočítává PR manažerka obou značek Jitka Jechová.

Že by růst mohly táhnout užitkové vozy a firemní nákupy věří i Martin Macko, Fleet & Business Sales Manager Fiat Chrysler Automobiles: „Pro všechny tři naše značky, tedy Fiat, Jeep a Alfa Romeo, jsou dominantní fleetové prodeje. Pro celý region střední a východní Evropy je pro rok 2019 plánován růst fleetových prodejů o zhruba 30 procent. Nejlepší výsledky očekáváme právě od České republiky. Růst by oproti roku 2018 měly všechny tři značky, nejvíc si však slibujeme od posledních nových modelů Jeep.“

Ještě méně konkrétní je BMW, i zde však očekávají na konci roku 2019 kladný výsledek. „Minulý rok byl zejména ve znamení WLTP a celkové hysterie,“ tvrdí David Haidinger, PR manažer českého zastoupení. „V případě BMW nás v roce 2019 čeká významná obměna důležitých modelů, celý rok bude k dispozici nové BMW X5, které přišlo na trh na konci loňského roku a do značné míry ovlivnilo prodeje, neboť jde dlouhodobě o nejprodávanější model na českém trhu. Navíc bude od března dostupné zcela nové BMW 3 – typický fleetový vůz a krom toho všeho pro BMW i zcela nový segment s BMW X7 od kterého máme rovněž velká očekávaní.“

Peugeot loni s 13 569 registrovanými vozy překonal o téměř dva tisíce kusů výsledky předchozího roku. A tempo chce udržet i letos. „Neklademe si za cíl znovu výrazně překonat naše prodeje, protože si uvědomujeme, že náš prodejní výkon v roce 2018 byl opravdu mimořádný a zopakovat ho bude velmi náročné. Máme však potřebné k tomu, abychom uspěli a opět atakovali hranici 14 tisíc vozů,“ konstatuje PR manažerka Peugeotu Radka Matthey.

Rostoucí celosvětový zájem paradoxně naopak přibrzdí Subaru v České republice, které se dlouhodobě potýká s převisem poptávky a omezenými výrobními kapacitami. V důsledku homologačních změn a nutnosti nového vývoje je globální plán výroby na rok 2019 navýšen o pouhé 1 %, které zřejmě půjde především na severoamerický trh, kde se prodá ročně 760 tisíc aut, zatímco v celé Evropě pouze 40 tisíc. „Nejen v této souvislosti, ale např. i s přihlédnutím na velmi výraznou obměnu možného modelového mixu, který bude plnit homologační podmínky podle nových norem, a z nabídky nám, byť i jen dočasně některá auta vypadnou (motorizace 2.0i),“ konstatoval Zdeněk Zikmund z českého zastoupení značky. „Naše plány pro prodej roku 2019 jsou proto v úrovni 950 až 1 000 vozů. Oproti výsledku prodeje roku 2018 je to plánování nižší o cca 26 %.“

Můžou za to reexporty?

Některé značky upozorňují, že za poklesem registrací v loňském roce nebyly jen nové homologace, ale i vývoj kurzu české koruny, který přestal nahrávat reexportům. „Loňský rok byl velmi specifický s ohledem na nabíhání platností emisních norem EURO 6b a přechodu na měření podle WLTP, což způsobilo problémy mnoha konkurentů hlavně u hybridních vozů. Ale problémem byl také u některých značek výrazný propad v reexportech,“ říká třeba Kamil Šilhavý, generální ředitel Mitsubishi Motors ČR. „Mitsubishi si drží svůj solidní výsledek a v loňském roce v porovnání s trhem rostlo i díky uvedení nového modelu Eclipse Cross. Rok 2019 nám předkládá mnoho pozitivních výzev v podobě uvedení hned několika nových modelů. Věříme tedy, že navýšíme tržní podíl tak, abychom se pohybovali nad jedním procentem. Bohužel, i letos nás všechny čekají změny v rámci norem EURO 6d temp, které patrně opět ovlivni prodeje, a některým značkám zkomplikují život.“

To potvrzuje i David Valenta z českého Volkswagenu: „Ohledně světového ekonomického vývoje jsme spíše optimističtí. Druhým faktorem ovšem je chystaná nová emisní norma WLTP2, tudíž si zažijeme nejspíše celý proces nových homologací znovu, což v případě značky Volkswagen, která má široké portfolio modelů a verzí, znamená samozřejmě značnou zátěž a vliv na dodávky nových vozů. Pro letošní rok chystáme řadu novinek – zejména kompaktní SUV T-Cross, modernizovaný Passat a osmou generaci Golfu. Nicméně od něj můžeme prodejní čísla očekávat až v příštím roce. Rok 2019 tak zcela jistě nebude jednoduchý, je v něm stále mnoho otazníků, nicméně naše plány jsou sebevědomé a náš cíl je samozřejmě zůstat nadále importérem číslo jedna.“

Auto kupte letos, než podraží

Letošní rok bude specifický v tom, že je poslední, kdy se na trhu ve větší míře neobjeví vozy s elektrifikovanými pohony – hybridními či plně elektrickými. Vliv to ale bude mít i na vozy s klasickými spalovacími motory, které velmi pravděpodobně podraží. „Od roku 2020 budou výrobci usilovat o snížení svých flotilových emisí CO 2 na hodnotu 95 g/km, což je možné pouze zvýšením prodeje právě elektrifikovaných modelů na úkor těch s běžným spalovacím motorem. Podle mého názoru toto je podstatný faktor, který by měl potenciální zájemce o koupi nového vozu zvážit. Pokud má totiž zájem koupit vůz s běžným spalovacím motorem, což je dnes nejekonomičtější řešení, měl by vůz koupit ještě letos, protože s velkou pravděpodobností právě tlak na snížení emisí povede od roku 2020 ke zdražení vozů se spalovacím motorem,“ nebojí se říct Arnošt Barna z Kia Motors Czech

S tím se ztotožňuje i Jan Linhart, partner společnosti KPMG. „Evropský trh s novými automobily loni dosáhl svého vrcholu. Letos očekáváme mírný pokles, který až na výjimky postihne většinu evropských zemí, Českou republiku nevyjímaje. Varovných signálů je celá řada. Od globálních, kterými jsou především rostoucí obavy z obchodních bariér mezi klíčovými trhy, přes regionální tažené především obavami z následku brexitu, až po čistě domácí témata, mezi která patří například nedostatečná infrastruktura a rostoucí podpora veřejné dopravy. Co může zamíchat kartami zejména v pozdějších měsících tohoto roku, je očekávaný masový nástup nových modelů elektromobilů. Automobilky budou letos, zejména ale v dalších dvou letech, uvádět na trh elektromobily, což bude zároveň znamenat i omezení nabídky vozů se spalovacími motory nebo snížení počtu nabízených druhů motorů. Očekávání spotřebitelů nejsou v tomto směru příliš pozitivní, proto můžeme očekávat určitou snahu uspíšit nákup oblíbeného modelu, dokud je k dispozici starší model s preferovaným typem motoru.“