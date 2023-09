Porsche 911 slaví 60 let. S boxerem má přežít i konec spalovacích motorů

Charakteristickou siluetu s protaženým „čumákem“ s kulatými světly, dvoumístnou kabinou a splývavou zádí mohli poprvé spatřit návštěvníci frankfurtského autosalonu 12. září 1963.

Průkopníkem tvarů pro model 911 se stal typ 356, který se začal vyrábět v roce 1948 a konstrukčně vycházel z oblíbeného vozu Volkswagen Brouk. Za 17 let se ho vyrobilo přes 77 000 kusů. Nový sportovní vůz, který typ 356 nahradil, stvořil designér Ferdinand Alexander Porsche přezdívaný „Butzi“.

Tehdy sedmadvacetiletý mladík možná ani netušil, jak významný model pro Porsche právě zkonstruoval. „Vymyslel design století, který automobilce Porsche závidí celý svět,“ napsal německý deník Bild v dubnu 2012 poté, co Porsche ve věku 76 let zemřel.

Model nesl zpočátku typové označení 901, podle toho, že se jednalo o devítistý první projekt automobilky a vsadil na stejnou koncepci jako jeho předchůdce, tedy plochá motor typu boxer vzadu s pohonem zadních kol. Jeho sériová výroba byla zahájena v září 1964 a od počátku sklízel pochvalu laické i odborné veřejnosti, zejména díky svým dynamickým jízdním vlastnostem. Krátce po uvedení nového sportovního vozu do prodeje však musela automobilka Porsche řešit jeden problém. Třímístné číselné označení s nulou uprostřed měl totiž již patentované Peugeot, proto musel být model přejmenován na 911. Údajně necelá stovka prvních vyrobených vozů ale nesla ještě původní označení 901.

Porsche 911 bylo od počátku poháněno vzduchem chlazeným šestiválcovým motorem typu boxer, tedy s protiběžnými písty, o výkonu 130 koní, díky kterému dokázalo vozidlo uhánět rychlostí až 210 km/h. V roce 1966 přibyl vylepšený model 911 S, který poskytoval výkon 160 koní. Současně s ním byla na trh uvedena verze Targa, která měla odnímatelný střešní panel a vyndavací zadní okno, čímž vznikl kabriolet s masivním ochranným obloukem za sedadly. Její název byl odvozen od automobilového závodu Targa Florio pořádaného na Sicílii, ve kterém Porsche pravidelně bodovalo.

V roce 1972 byla představena vrcholná verze Carrera RS o výkonu 210 koní, která měla jako první vozidlo na světě integrovaný zadní spojler, kterému se podle jeho tvaru také říkalo „kachní ocas“. Tento model se také úspěšně prosadil v automobilových závodech. O tři roky později se začal prodávat model 911 Turbo, který měl zase jako první sériově vyráběné auto přeplňované turbodmychadlo a i on se mohl pyšnit mohutným spojlerem na zádi. K pohlednému kupé přibyl v roce 1983 také kabriolet s klasickou plátěnou stahovací střechou.

K jedné z nejzásadnějších změn v historii modelu došlo v roce 1997, kdy byla opuštěna koncepce vzduchem chlazených motorů a nahradilo ji dnes všeobecně používané chlazení vodou.

Zatím poslední, osmá generace modelu 911 byla představena v roce 2019 a stále si zachovává známou siluetu se splývavou zádí. Současný nejsilnější model Turbo S, pod jehož kapotou duní motor o objemu 3,7 litru a výkonu 650 koní, dosáhne zrychlení z nuly na 100 kilometrů pod 3 sekundy a zákazník za něj zaplatí přes šest milionů korun.

K charakteristickým vlastnostem Porsche 911 patří kromě nezaměnitelného designu a vytříbených jízdních vlastností také nadprůměrná spolehlivost. Vůz se pravidelně umisťuje na předních příčkách žebříčku nejméně poruchových aut ve stáří šesti a více let, který sestavují německé stanice technické kontroly TÜV.

Automobilka Porsche před nedávnem oznámila, že hodlá postupně elektrifikovat svůj sortiment tak, aby se do roku 2030 podíl elektromobilů na jejím celkovém prodeji vyšplhal na 80 procent. „Devětsetjedenáctka“, která k nejprodávanějším modelům značky již několik let nepatří, by ale měla jako jediný vůz Porsche zůstat v prodeji výhradně se spalovacím motorem. „Budeme vyrábět model 911 se spalovacím motorem tak dlouho, jak to bude možné,“ uvedl šéf týmu Porsche pro syntetická paliva Karl Dums.

Model bude pravděpodobně upravený na spalování syntetických paliv, na které budou moci jezdit nově vyráběné vozy i po roce 2035, kdy EU zakáže výrobu aut s běžným spalovacím motorem.

Česku jezdí téměř tisícovka 911

V Česku jezdilo v polovině roku 979 vozů Porsche 911. Ikonický model se na tuzemských silnicích vyskytuje nejčastěji s rokem výroby 2002 a 2012. Do tohoto období spadá více než polovina všech v tuzemsku registrovaných aut. Naopak z prvních deseti let výroby jezdí v tuzemsku jen asi 12 vozů, uvedl analytik Antonín Šípek.

Porsche 911 je podle mediálního zástupce značky v ČR Libora Hlisníkovského ikonický model a i v současné době, která fandí zejména SUV, se prodává stále velmi dobře. Podle statistik Svazu dovozců aut jde stále o třetí nejregistrovanější model značky. „Zejména limitované edice jsou velmi žádané a poptávka v ČR převyšuje nabídku. Z historického hlediska je řada 911 také velmi oblíbená a i u nás se najde řada vzácných kusů. Za všechny bych jmenoval zejména model 911 2.7 RS,“ dodal.

Porsche 911 se v současnosti na prodejích značky podílí asi 13 procenty.