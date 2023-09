Autovzpomínka: Rozloučení s panem auťákem a jeho kouzelnou veteší

Jeho životem byla auta a vůbec všechno „technické“, všechno, do čeho jeho tvůrce vložil um, kumšt, technické znalosti. Od mlýnku na kávu, přes psací stroj po dýdžejský pult, který si Petr vyrobil z kabiny avie.

Zajímalo ho všechno, co se hýbalo, něco umělo, bylo dílem šikovných rukou. Nikdo nezapomene na to, jak zářil, když se prohrabal kontejnerem haraburdí, aby vítězoslavně všem ukazoval brousek na žiletky na holení; většina z nás o něčem takovém slyšela poprvé v životě. Jindy jsme zas jeli kupovat kamsi na švýcarský venkov po hasičích vyřazený náklaďák, no kupovat – vydražil ho naslepo po internetu podle dvou mizerných fotek (ani na jedné ten vehikl nebyl vidět celý).

Ve sbírce měl desítky aut, od nuzného malucha po opravdové veteránské perly, ikony automobilové historie. Auta se mu hromadila, měl touhu je zachraňovat, opečovávat, radovat se z nich. Často lamentoval, že už jich je moc, nemá je kde uložit.

V jeho bájné sýpce, kam utíkal před světem, bylo všechno, od toho brousku na žiletky přes sbírku semaforů a starých novin po hot rod, který postavil ze staré škodovky. Právě tato parádní kára, která měla světovou premiéru na iDNES.cz v roce 2015, ho proslavila.

A docela dobře vyjadřovala jeho postoj k životu. Asi jsem neznal veselejšího člověka, který dokázal ostatní tak moc nabíjet energií a probouzet v nich optimismus. Naštvaného ho jsem ho nezažil nikdy.

Poprvé se Petr Uher na iDNES.cz objevil v roce 2014 se svým mustangem, když americká legenda slavila padesátiny.

Naposledy jsme ho fotili s krásným klasickým britským roadsterem MG Midget.

Jezdil s námi na autosalony, nadšený, veselý, šťastný. Jindy jsme jeli jen tak na výlet, autem nazdařbůh; a že nikdo neměl času nazbyt. Takže to bylo třeba jen na pár kilometrů.

Jízdy autem – sebešílenějším vehiklem – byly pro Petra zábavou, relaxem. A taky osudem, svět opustil za volantem kabrioletu.