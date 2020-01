Pan auťák a jeho kouzelná sýpka. Jak se vydělává a prodělává na autech

Začalo to před osmnácti lety. Tehdy si Petr Uher koupil starý Ford Crown Victoria. Obrovskou ameriku z osmdesátých let. To ještě nechtěl sbírat veterány, jen si zkrátka pořídil auto, které se mu vždycky líbilo.



„Vlastně to všechno vzniklo natruc tátovi. Pořád mi do aut kecal: tohle si nekupuj, neseženeš náhradní díly, sežere tě servis... – a já tak vlastně jezdil jen starými škodovkami a žigulíky. A pak jsem si koupil tuhle krasavici. Je to běžná amerika a zlí jazykové říkají, že není vlastně ani moc hezká. Ale já se do ní rychle zamiloval a dodneška patří mezi moje nejoblíbenější auta. Dokonce jsem po ní pojmenoval i dceru. Naši Viktorii,“ říká se smíchem sběratel a láskyplně sundává zaprášenou plachtu z obrovské hranaté káry.