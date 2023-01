Pelého auta. Životem ho vezli brouci, italská lednice a slavná honda

Brazilský fotbalový bůh Pelé měl v úterý 3. ledna pohřeb, zemřel 29. prosince ve věku 82 let. Nejslavnější fotbalista všech dob podlehl rakovině. Podle oficiálního odhadu FIFA dal geniální útočník 1 281 gólů v celkem 1 366 zápasech. Brazilec je také jediným hráčem, který vyhrál tři mistrovství světa, když zvedl trofej nad hlavu v letech 1958, 1962 a 1970. Měl hlavní podíl na vítězství Brazílie v roce 1958, přestože mu v té době bylo pouhých 17 let.

Pelého prvním autem bylo jedno z nejslavnějších aut všech dob. Volkswagen Brouk v jihoamerickém provedení motorizoval Brazílii právě v době, kdy Pelé světovému fotbalu kraloval. Pelé byl od roku 2013 dokonce ambasadorem značky.

Psal se rok 1956, když bylo bylo Pelému teprve 16 let, a továrna Anchieta v São Bernardo do Campo se začala stavět. Brouka předával králi fotbalu německý šéf Walter Herbert, který vedl prodejnu Volkswagenu v Santosu, kam Pelé právě přestoupil.

První auto, které Pelé dostal v roli světové hvězdy, byla v roce 1958 Romi-Isetta. Ano, to je to mikroauto vypadající jako lednička (taky ho italský výrobce ledniček vymyslel a postavil), které proslavilo licenční výrobou BMW. Pelému bylo pouhých 17 let, ale ohromil svět na mistrovství světa ve Švédsku, kdy se stal nejmladším hráčem, který vstřelil gól na mistrovství světa. Kromě toho byl také nejmladším mistrem světa, když ve finále vstřelil dva góly.

Když se z mistrovství světa vrátil do Brazílie, jel Pelé do města, kde začal svou kariéru, do Bauru kousek od São Paula. V tehdejších novinách se psalo, že hvězdu vítalo více než 60 000 lidí. Představitelé Romi-Isetta, která měla továrnu v Santa Bárbara d’Oeste, asi 200 kilometrů od Bauru, předali fotbalovému esu klíče od vozu.

Mikroauto zůstalo fotbalové star několik let. I když Pelému v garáži nezabírala isetta mnoho místa, rozhodl se ji prodat, ale po čase toho litoval. Později se ji snažil odkoupit zpět, ale už nikdy nenašel majitele a dodnes po Pelého Romi-Isettě není ani stopa.

První kus pro krále

Dalším důležitým vozem v hráčově kariéře byl Aero Willys 2600, jeden z nejvýraznějších luxusních sedanů na brazilském trhu té doby. Pelé dostal vůbec první vyrobený kus. To bylo po druhém vítězném mistrovství světa v roce 1962 v Chile. V úvodním zápase proti Československu Pelé vstřelil první gól za národní tým, ale ve druhém poločase se zranil a zbytek turnaje vypadl.

Willys Aero

Willys Aero 2600 byl představen na Ibirapueře v São Paulu v září téhož roku. Model byl oficiálně představen o dva měsíce později na třetím autosalonu v São Paulu. Pelé řídil auto s benzinovým motorem spárovaným se čtyřstupňovým manuálem několik let.

Mercedesy

Na vrcholu slávy v 60. a 70. letech dostal od německé automobilky Mercedes nejprve model 250 W114 a poté následoval 280 SE W108, to je vlastně předchůdce Mercedesu třídy S, který vždy posouval hranice luxusu a technologického pokroku.

Byl k mání se šesti nebo osmiválcovým motorem a na výběr bylo mezi modelem se standardním rozvorem a prodlouženou verzí.

Pelého první Mercedes měl 2,5litrový řadový šestiválec s výkonem 128 koní. 19. listopadu 1969 v Maracanã (Rio de Janeiro) vstřelil Edson Arantes do Nascimento ve věku 29 let svůj 1 000. gól v kariéře. Proměněná penalta proti argentinskému brankáři Andradovi z Vasca zaručila vítězství Pelého klubu Santos 2:1.

Německý obchodník Roland Endler, který byl prezidentem německého klubu Bayern Mnichov, po dosažení historického milníku daroval Pelému Mercedes-Benz 250 W114.

V roce 1974, pět let po tisícím gólu automobilka vyměnila Pelému 250 W114 za zcela nový model 280 SE.

Pelé sedan o pár let později prodal, ale v roce 2004, kdy se slavilo 35 let od Pelého tisícího gólu, jej chtěl Mercedes hráči vrátit. Mise to byla obtížná, protože vůz od té doby prošel 18 majiteli. To se nakonec podařilo a po zrestaurování auto vrátila fotbalovému králi. Pelého garáží měl projít také Mercedes Benz 111 s šestiválcovým motorem 2,2 litru.

Pelé a Michael Schumacher v Monaku 26. května 2001

Brouci z obecní kasy

Nejnapínavější je příběh Brouka, který Pelé dostal po mistrovství světa 1970. Po vítězství Brazílie koupil starosta São Paula Paulo Maluf 25 zelených brouků pro celý tým a uspořádal párty, kde je slavnostně předal.

Problém byl v tom, že politik bral peníze na nákup aut z veřejné kasy. V červenci 1970, kdy ve finále mistrovství světa Brazílie vyhrála 4:1 nad Itálií v Mexico City, 10 ze 17 radních São Paula schválilo Malufův návrh na uvolnění peněz k jejich nákupu.

Soudní přetahovaná trvala neskutečných 36 let. Hráči, z nichž pro mnohé byl darovaný brouk prvním autem v životě, o ničem nevěděli. Definitivní rozsudek, podle kterého nemusel Maluf peníze vracet, přišel až v roce 2006.

Kluk z plakátu

Pelé také nakoukl do světa motocyklů. Koukal na publikum z plakátu s nejprodávanějším motocyklem v historii Brazílie, Hondou CG. Japonská značka tehdy chtěla upoutat pozornost rozvíjejících se trhů, jako je Čína, Indie, Brazílie a Mexiko.

V roce 1970 se odhodlala ke vstupu na brazilský trh a potřebovala „místní“ tvář. Pozvání pro Pelého přišlo od samotného zakladatele značky Soičiró Hondy, který se s hráčem dokonce setkal po vítězství na mistrovství světa v roce 1970. Tvář krále pomohla Hondě CG v následujících letech ovládnout 70 % národního trhu.

Pelé v reklamě na Hondu CG

V novém tisíciletí byl Pelé mimo jiné ambasadorem Seatu v Mexiku. Před mistrovstvím světa ve fotbale v Brazílii v roce 2014 a zas objevil v reklamách Volkswagenu. Svého prvního Brouka prý ovšem nikdy neprodal, zůstal mu celý život.