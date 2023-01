Kde je vaše úcta, hrdinové? Brazilce naštvala neúčast hvězd na Pelého pohřbu

Stovky tisíc obyčejných smrtelníků stály v pondělí a úterý dlouhé hodiny na žhnoucím slunci v Santosu, aby na stadionu místního klubu mohly projít kolem rakve s nedávno zesnulou fotbalovou legendou a říci jí poslední sbohem.

Ovšem jen hrstka brazilských světových šampionů byla mezi nimi.

„Pelé byl světoobčan na stejné úrovni jako Nelson Mandela či Mahátma Gándhí. Co mám říci těm, kteří vyhráli mistrovství světa a nepřišli se na něj podívat? Svědčí to přinejmenším o nedostatku úcty,“ ostře kritizoval José Ferreira Neto, bývalý záložník Corinthians či reprezentace a dnes jeden z nejvýznamnějších brazilských televizních moderátorů.

Sám na smuteční události nechyběl, dorazili také třeba prezident FIFA Gianni Infantino, šéf jihoamerické konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez či prezident Luiz Inácio Lula da Silva.

Zastavili se také někteří z Pelého spoluhráčů, kterým to umožnilo zdraví. Ovšem například z ikonického týmu z MS 1970, kde Pelé získal rekordní třetí světové zlato, se nedostavili Tostao, Jairzinho či Rivelino, všiml si deník The Guardian.

Z kádru posledních brazilských vítězů největšího turnaje z roku 2002 nepřicestoval do Santosu vůbec nikdo.

„A kde byl takový Kaká, hm?“ pustil se bývalý fotbalista a expert Walter Casagrande Júnior do držitele Zlatého míče za rok 2007.

„Vždyť je to pár týdnů, co se čertil, že Brazilci neumí projevit dostatečnou úctu svým národním hrdinům, když hájil kritizovaného Ronalda či Neymara. No, Kaká, poté, co jsme tě neviděli na smutečním obřadu, je zřejmé, že jsi to ty, kdo neprokazuje úctu našim hrdinům.“

Casagrande naznačil, že zmíněné hvězdy nedorazily také proto, že je Pelé v minulosti na obrazovkách kritizoval. Neymar za sebe poslal otce.

„Ať už byly důvody jakékoli, nedostatek slavných tváří byl v kontrastu s tisícovkami obyčejných lidí zarážející,“ pokračoval pro změnu Neto. „Tohle vám nezapomeneme,“ vzkázal hvězdám a na závěr si rýpl: „Každý si na instagram může dát Pelého fotku. Bolelo by vás hodně, kdybyste se kvůli němu vzdali dvou dnů dovolené a naposledy se s ním rozloučili?“