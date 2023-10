Radost až na kost. Slovenská hračka udělá zážitek i z cesty do práce

Zato my se zbláznili do něj, Patak Rodster, jak mu říkají, je radost až na kost. Auto, které prostě musíte mít, jestli vám v žilách kolují oktany. A klidně i elektrony. Existují totiž obě verze – spalovací i elektrická. Tedy existují, zatím vznikly prototypy a dva předsériové homologační kusy.

I to stačilo na to, aby byla zaváděcí 300kusová limitovaná edice vyprodaná. Na jeden už se těší kdesi v Brazílii. Není divu, ryzí, jednoduchý dopravní prostředek, který neposkytuje jen „základní mobilitu“, ale přidá k tomu i dávku radosti, emocí a romantiky. Andreji Hulalovi, zakladateli nové maličké slovenské automobilky Patak Motors, se podařilo v dnešním světě aut sešněrovaném předpisy najít skulinu, kudy dostat „bugynu“ s espritem mistrů volantu úsvitu motorismu na silnici i v jedenadvacátém století, kdy se nad auty zas smráká. Pro jízdy do práce je to ideální hračka a o víkendu se vyřádíte i na cestě pro rohlíky a noviny. Řídit ho mohou už šestnáctiletí s řidičákem skupiny B1.

Většina z těch objednaných je elektrická. Bateriové provedení je za 23 tisíc eur, spalovací s vodou chlazeným benzinovým jednoválcem s výkonem omezeným na 15 koní je v předprodeji za 17 tisíc (tedy zhruba 400 000 Kč). Další už budou dražší, za zaváděcí ceny jsou totiž v porovnání s konkurencí, nebo spíše okolními kategoriemi aut, hodně nízké, podle průzkumů, které si nechali tvůrci udělat prý až „podezřele“. Takže se bude zdražovat, snad až o třicet procent.

Proč má Patak omezený výkon? V tom je celý fígl, protože „papírově“ je to motorka, konkrétně těžká silniční čtyřkolka (L7e-A2). To znamená parkování a dálnici zadarmo, espézetky jen vzadu a spoustu dalších výhod. Ale taky žádný posilovač brzd a řízení.

Limitem je hmotnost 450 kg, což je méně než polovina proti běžným malým vozům, právě proto, aby mohl být Patak prohlášen za motorku. „Aktuálně máme prototypovou homologaci a pracujeme na typové, abychom mohli spustit sériovou výrobu,“ vysvětluje konstruktér Michal Vršek. Sériové provedení dostane panely z tenčího laminátu pro úsporu hmotnosti. Ale tvůrci ještě uvažují a propočítávají, zda by se nevyplatilo vyrobit karoserii z karbonu, která by vážila třetinu (10 kg vs. 30 kg). Patak Rodster je jen 3 360 mm dlouhý, 1 395 mm široký a 1 360 mm vysoký. Na vysvětlenou: „a“ v názvu Rodster chybí schválně, Patak má totiž odkazovat též na americké hot-rody.

Stroj na zážitky

Jízda s Patakem je neskutečně bezprostřední zážitek, frčíte si krajinou, vedle zadku vám ubíhá běhoun zadní pneumatiky a na ten přední si taky skoro můžete sáhnout. Z výroby dostane blatníky, ale protože je to motorka, můžete je odmontovat. Pak pozor na šálu, v zimě bude povinná pro komfort i styl, jen nesmí být moc dlouhá (vygooglete si příběh Isadory Duncanové).

„Naším cílem bylo uvést na trh vozidlo, které kombinuje moderní jízdní vlastnosti a unikátní retro design z 30. let,“ komentuje jednatel Patak Motors Andrej Hulala. Unikátní vozítko vznikalo dva roky. „Moderní auta jsou si strašně podobná, jsou tichá, všechny dojmy filtrují. My chtěli pravý opak, abyste si i jízdu v padesátce užili,“ líčí. „Jde o pocit jízdy, jistotu, že já jsem pán stroje, já ho ovládám a mám z toho zážitek,“ dodává. „Momentálně nemáme na trhu přímou konkurenci. Vždy je to něco jiného, buď koncepcí, nebo parametry.“

„Vycházíme z toho, že poptávka po těchto mikroautech vlivem vývoje v Evropské unii poroste. Vidíme to na číslech konkurence,“ říká Hulala. Do mikroaut se navíc pouští i zavedené značky, nejvíc koncern Stellantis s různými mutacemi Citroënu Ami (nejnověji jako Fiat Topolino).

Prozatím se tedy nově vzniklá slovenská „automobilka“ zaměřuje na trhy jako jsou Francie, Itálie, Španělsko. Velký ohlas zaznamenali v Německu či Rakousku.

Hulala s Vrškem shrnují, že nikdo jiný nenabízí unikátní kombinaci městského přibližovadla a víkendové hračky. A ukazují, že se pod kapotu vejdou dvě basy piv. Veškerá mechanika je totiž za zády kokpitu. Úložný prostor je také za sedačkami.

Šedesátka je maximum, co se na první svezení zdá bezpečné. Sedmdesátka už je hrdinská, a to prosím má umět jezdit až ke sto třiceti. Stavitelé připouští, že ještě laborují s nastavením geometrie náprav. Co se ovšem povedlo na výbornou, je odpružení, ta přerostlá motokára totiž skvěle tlumí výmoly.

Předsériový kousek na fotkách má definitivní podobu exteriéru, interiér se ještě ladí. Není to driftovací speciál, koncepci „vše vzadu“ ale prodává na sto procent. V zatáčkách je jistý, na rychlých rovinkách přeci jen příď trochu znervózní a řidič musí být ostražitý.

Tvůrci říkají, že chtěli dát řidiči pocity jako na motorce, my si spíš představovali Elišku Junkovou při boji s volantem syrové bugattky, která ovšem jela dvakrát tak rychle po neasfaltovaných silicích Targy Florio.

Základní puristický model s malým plexištítkem ordinuje povinně brýle a ideálně i kuklu. Nad ním je kabriolet s větším sklem a nejvýš pak kupátko. Prý do něj chtějí na některých trzích klimatizaci. My spíš vystačíme s topením. A víc toho vlastně není. Žádné posilovače, asistenty, jen elektricky stahovaná okna, zabere to totiž míň místa než klička.

V kokpitu natěsno

V kokpitu je místa jak v bárce, posádka sedí hodně natěsno, a to ještě Patak v průběhu vývoje rozšiřovali a prodlužovali. I tak má řidič širší sedačku než spolujezdec.

Vyvíjeli ho „zevnitř-ven“, nejprve nakonfigurovali kokpit tak, aby se do něj posádka vměstnala, přidali mechaniku a pak začali s obalováním – designem zevnějšku. Vzhled karoserie je hotový, teď ještě dotahují ergonomické detaily uvnitř. Ne, kliky rodsteru nechybí, nepotřebuje je, dveře otevřete zevnitř.

Na designu si dali hodně záležet, šéfkonstruktér Michal Vršek popisuje, že bylo náročné retro pojetí vybalancovat tak, aby Patak nevypadal jako hračka. „Navrhnout malé auto je často mnohem náročnější než velké,“ připomíná známou pravdu Hulala. „Je třeba dát pozor, aby to nevypadalo komicky, jako pohádkové autíčko z lunaparku. Důležité jsou proporce,“ vysvětluje.

Patak musí splňovat bezpečnostní předpisy jako motocykl, v případě čtyřkolového roadsteru ovšem posádku chrání přeci jen víc materiálu – prostorový rám z ocelových trubek a za zády posádky ochranné oblouky, bezpečnostní pásy si zapnete instinktivně.

Tvůrci navrhli vše co nejjednodušeji, aby si nadšenci případně některé servisní úkony zvládli udělat sami. „Základní věci vyřešíte dvěma klíči,“ shrnuje Hulala.

„Prioritou pro nás je zvuk. Abyste měli dojem, že kolem vás na ulici projel veterán. Přitom je to nové auto s moderními prvky,“ komentuje spalovací provedení. Jízda v tom elektrickém bude o něco hladší, a dokonce rychlejší. Konstruktéři udávají zrychlení na 50 km/h za 7 sekund a maximálku 130 km/h. Benzinové provedení zrychluje z nuly na 50 km/h za 9 sekund, jede maximálně 125 km/h a má nádrž o objemu 35 litrů.

S jednoválcem od Yamahy je spojena variátorová převodovka. Patak už má ale domluveného dalšího dodavatele spalováku.

U elektrického provedení plochá baterie uložená v podlaze (je vysoká jen 14 cm) živí motor o výkonu 30 kW.

V případě elektrické verze půjde nabíjet z klasické 230V zásuvky. K mání budou dvě varianty baterie, menší 10kWh s dojezdem něco přes sto kilometrů a pak větší s dvojnásobnou kapacitou, kterou plně nabijete z domácí zásuvky za čtyři až devět hodin a vůz pak ujede až 250 km.

Svatební dar

Pánové od Pataku říkají, že jde o slovensko-český projekt, s konstrukcí jim pomáhal otrokovický výrobce letadel Evektor. „Chtěli jsme, aby byla konstrukce co nejlehčí a nejaerodynamičtější, ctila přirozený kapkovitý tvar. Proto tvarem připomíná letadlo a my jsme hledali někoho, kdo umí vytvořit konstrukční návrh, který by byl robustní a lehký,“ popisuje Vršek. Dalším partnerem bylo pražské ČVUT, homologace pak proběhla v mladoboleslavském TÜV-SÜD.

Nová automobilka, která nyní čítá asi dvacet lidí, na přelomu roku začne vyrábět svůj rodster v aktuálně dokončované fabrice v Malackách. Za tři až čtyři roky se chtějí dopracovat k produkci pěti aut denně. Prozatím se Patak objednává online, ovšem už se ozývají zájemci, kteří by chtěli auto prodávat a zajišťovat servis. „Protože vypadá jako auto, ale je to vlastně motorka, máme tedy příležitost mít dvakrát takovou servisní a prodejní síť – jak u automobilových, tak u motocyklových dealerů,“ popisuje Andrej Hulala, sám motorkář.

Popisuje, že zákazníci tlačí, aby výrobu rozjeli co nejrychleji. Někteří chtějí koupit přímo oranžový prototyp. „Máme specifického 77letého klienta z Prahy. Pán je sběratel motorek a tlačí na nás,“ popisují. Sami si dali cíl rozběhnout výrobu naplno do června příštího roku, kdy jeden ze zákazníků bude ženit syna a Patak má být svatebním darem.

Chystají se různá provedení exteriérových doplňků. Zvolit půjde varianty kol, designové pneumatiky, volant, budíky či barevné provedení interiéru a exteriéru. Pracuje se také na aplikaci pro ovládání na dálku a odemykání a startování mobilem.