Autofotka týdne: Autová dolce vita se sympaťákem, co není auto

„S Fiatem Topolino dostala další značka koncernu Stellantis dvoumístné vozítko s elektrickým pohonem pro městskou mobilitu, dosahující nejvyšší rychlost 45 km/h,“ shrnuje vše podstatné o novince, kterou Fiat ukázal prozatím na jediné fotografii, magazín Autoweek. Mikroauto, se kterým můžete v řadě zemí jezdit od 15 let bez řidičáku na osobní automobil, má trvalý výkon 6 kW (8 koní) a maximální 9 kW, což je koní 12. Baterie o kapacitě 5,5 kWh má vystačit na 75 km, maximálka je až 45 km/h. Akumulátor se nabije za čtyři hodiny z domácí zásuvky.

Fiat Topolino před osmdesáti lety motorizoval Itálii, teď je slavné jméno zpátky. A na rozdíl od slavného předchůdce, který byl plnohodnotným autem, je to vlastně čtyřkolový skútr.

Italové jsou na svou automobilovou historii právem hrdi, protože to však jde s motorismem z kopce a jezdit autem přestává být v kurzu (kromě toho, že to je kvůli stále přísnějším restrikcím stále větší otrava), začínají se objevovat alternativy, které mají individuální mobilitu jednou nahradit.

„Nový Fiat Topolino má známé a evokující jméno, které kdysi vydláždilo cestu městské mobilitě. Jeho nynějším posláním je vydláždit cestu udržitelné městské mobilitě,“ shrnuje italská automobilka poslání své novinky. „Topolino bylo navrženo pro město, přičemž jeho cílem je nabídnout mobilitu a svobodu i nejmladší skupině zákazníků.“ Aby bylo jasno: novodobé Topolino není dílem Fiatu, snadno v něm odhalíme CItroën Ami, bizarní superjednoduché přibližovadlo, které mutuje k dalším značkám koncernu Stellantis – už ho známe i v podání Opelu jako model Rocks.

Nové Topolino je elektromobil. „Představuje další krok na cestě značky k elektrifikaci,“ uvádí Fiat. Má tedy doplnit elektrickou pětistovku a další chystané modely do zásuvky.

Citroën Ami v ulicích Paříže

„Plně elektrický Fiat Topolino je připraven přispět k rozšiřování městské elektrické mobility a nabídnout veškerý optimismus svého jmenovce v přístupné, plně elektrické verzi,“ komentuje automobilka.

Nové Topolino odkazuje některými designovými prvky na první Fiat 500, ikonické zhmotnění automobilové Itálie, auto, které zemi motorizovalo v době jejího neskutečného rozmachu po druhé světové válce. A na legendu novinka navazuje i jménem – „pětistovka“ dostala lidovou přezdívku právě „topolino“, tedy myška. Auto, vyráběné v letech 1936 až 1955, mělo být poslem mobility pro všechny – tehdy v dobách fascinace lidstva technikou přesedali v rozvinutém světě z bryček a motocyklů do aut. Dnes pod stejným heslem plánuje Evropa přesednutí právě do topolin, která mají k plnohodným autům opravdu daleko.

Italové se ovšem snaží dívat na nové Topolino optimisticky, slovy Fiatu má „dokonale ztělesňovat italského ducha značky. Jeho cílem je vyvolat úsměv, do ulic měst přináší nové pojetí dolce vita, které zahrnuje radost, optimismus a zábavu. Nový model je novým produktem elektrické mobility, který byl navržen pro širokou veřejnost, včetně nejmladších zákazníků, rodin a milovníků města. Je dokonale vhodné pro město a lidi, kteří hledají udržitelné a svěží řešení mobility“. Jen pro úplnost: La Dolce Vita, tedy Sladký život, je dnes kultovní film Federica Felliniho z roku 1960, zobrazující povrchně luxusní život římské smetánky – obecně se však tento výraz používá pro bezstarostný italský životní styl.

„Topolino uspokojuje mladé generace a je více než jen mobilním prostředkem. Díky svému okouzlujícímu designu přiměje mladé lidi, aby si auta opět zamilovali. Kromě toho bude nový Fiat Topolino hrát společensky aktivní roli při podpoře elektrické mobility ve městech a zvláštní roli při vytváření řešení osobní mobility pro celou rodinu,“ popisuje značka.

Shrnout to lze taky méně optimisticky: novodobé Topolino má oproti MHD výhodu jen v tom, že se v něm nemačkáte s neznámými spolucestujícími, ale jen se spolujezdcem. Pršet na vás jako na skútru sice nebude, ale protože nemá dveře, budete asi stejně zacákaní. Otázkou je, nakolik mysleli tvůrci při nahrazení dveří provazem na bezpečnost, ale vzhledem k minimální maximální rychlosti zřejmě usoudili, že by to neměl být problém. Shrňme si to tedy: autíčko, které chrání před nepřízní počasí jen malinko, ale nemá praktičnost skútru, takže ucpanými ulicemi beztak neprojede. Opravdu si tvůrci myslí, že to bude velký hit?