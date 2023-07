Ojeté velké fordy kupte, než dojdou. Hledejte nesmrtelný diesel nebo hybrid

A nabídka se tenčí už i tam, protože početné rodiny vykupují, co se dá, než bude pozdě. Na cenách ojetin je vidět, že slušné MPV se vždycky dobře prodá.

Zatím poslední generace Fordu Galaxy a S-Max přišla na trh v roce 2015 a Ford rozhodl, že nástupce nedostanou. Trh chce SUV a evropští byrokrati elektromobily. Je tak otázkou, co s touto třídou praktických rodinných MPV bude. Je možné, že Ford znovu spojí síly s Volkswagenem jako u první generace modelu Galaxy, už se o tom hovoří. Berme ale zatím to, co je.