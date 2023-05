Supernissan z druhé ruky nemusí být past. Legendární GT-R se nekazí

Nissan sice nebral auto jako limitovanou edici, ale výroba byla relativně omezená a ojetinami trh nepřetéká. Z Nissanů GT-R se stala vzácnost a jak z trhu zmizely ty utrápené a bourané vraky dovezené z Dubaje a USA, tak teď koupíte sice docela slušná, ale velmi drahá auta. V českých inzerátech je aktuálně nejlevnější za dva miliony korun (má najeto přes 120 tisíc km), další vozy stojí od tří milionů nahoru. Ale jsou relativně málo jeté.

Štěstí samozřejmě můžete zkusit i v zahraničí. Na zahraničních serverech jsme našli nejlevnější kus za 53 000 eur, takže teoreticky by na GT-R měl stačit rozpočet necelých 1,3 milionu korun. Je samozřejmě otázkou, kolik pak takové auto „zbaští“ při prvním servisu. Ale nebojte, zas tak strašné by to být nemuselo. GT-R je totiž v základu bytelné a spolehlivé auto.