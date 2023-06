Bentley z bazaru je drahý špás. Sumista snad ochrání peníze před inflací

Bentley stejně u všech možných detailů co nejvíce zamaskovalo původ a pochybujeme, že první majitelé Bentley za sedm milionů vůbec někdy v životě seděli za volantem Passatu. Tlačítka, palubní deska, logika ovládání… Moc společného tu není a snad jen infotainment prozradí koncernový původ. Ale to opravdu nikoho trápit nebude. Například pevný chod ovládání výdechů ventilace či tlačítek v interiéru je něco, co vám žádný dvacetiletý volkswagen nedá. A to jsou volkswageny v tomto ještě vlastně dobrá auta.