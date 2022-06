Autonovinky: snové koncepty, tisícikoňové šílenosti a samé elektro

Mercedes představil elektrického otesánka s technikou sedanu EQS, ale i variabilní rodinný van třídy T. Audi se pochlubilo vizí mikrobusu do čínských megapolí. Ve Vídni se chystají vypustit do světa elektrický hypersport s výkonem 2200 koní, zatímco v Texasu již staví obří šestikolový pick-up „jen“ s polovičním. Tradiční čínská značka čínských aparátčíků Hongqi přichytala konkurenta Rolls-Roycu Cullinan a americký Lincoln pro změnu „náladový“ elektrický koncept.

Pohled do křišťálové koule

Jak by také mohlo někdy vypadat Audi pro Čínu, ukazuje koncept Urbansphere, který navazuje na loňskou studii velkého futuristického sedanu Grandsphere a „natahovací“ roadster Skysphere. Tentokrát se jedná o jakýsi futuristický pojízdný obývák s délkou 5,51 m a šířkou 2,01 m. Díky mohutným 24“ kolům to na fotografiích možná ani nepřijde. Třetí příspěvek do řady Sphere (koule) je koncipován jako sdílený autonomní přepravník (úrovně 4) do nekonečných kolon v čínských megapolích.

Urbansphere je založen na platformě PPE. Baterie o kapacitě 120 kWh poskytuje dojezd 750 km a 800voltová technologie umožní dobíjet výkonem až 270 kW. Kola jsou poháněna elektromotory na každé nápravě, se systémovým výkonem 295 kW. Kabina umožňuje relaxovanou přepravu v luxusním prostředí.

Cestující vzadu mají k dispozici velký průhledný OLED displej v celé šířce vozidla, který se vyklápí ze stropu. Kromě knoflíků a přepínačů uvnitř nechybí ani ovládání gesty sledování očí. Oči kolemjdoucích mají naopak zaujmout digitální panely na přídi a zádi, které prostřednictvím barev a symbolů upozorňují na chování vozu a dokonce i vyjadřují náladu cestujících. Po otevření dveří se navíc pasažérům „rozvine“ světelný červený koberec přímo na vozovce.