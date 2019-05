Protesty žlutých vest vrátí na francouzské okresky vyšší rychlost

Nyní couvla i v dalším tématu a po loňském snížení maximální povolené rychlosti na okreskách na 80 km/h umožní její vrácení na 90 km/h.



Hlavním argumentem pro snížení maximální povolené rychlosti na okreskách na 80 km/h, platného od loňského července, byl pokles počtu tragických nehod v celé zemi. Statistiky totiž až do roku 2013 slibně klesaly, pak se ale zastavily na hranici 3 500 usmrcených osob ročně. Právě snížení maximální rychlosti na okreskách mělo podle odborníků zajistit další pokles těchto čísel o 300 až 400 obětí ročně.

Třináct metrů

Francouzská podpůrná kampaň poukazuje na významné snížení brzdné dráhy vozidla jedoucího nově nastavenou maximální povolenou rychlostí. Řidič vozidla jedoucího rychlostí 80 km/h od okamžiku zaregistrování nebezpečí zastaví na 57 metrech. V případě, že pojede devadesátkou, bude potřebovat už 70 metrů. O 13 metrů více.

Na vše se dá podívat i jinak. Pokud pomalejší šofér stačí před překážkou těsně zastavit, jeho rychlejší kolega do ní narazí rychlostí minimálně 50 km/h.

To se ale nepotvrdilo a počty nehod a jejich následků zůstaly v roce 2018 na přibližně stejné úrovni, v prvním čtvrtletí 2019 dokonce oproti předchozím pěti letem zhruba o desetinu vzrostly, s počtem 741 usmrcených.

Nehodovost je přitom ve Francii v porovnání s ostatními evropskými státy na velmi slušné úrovni, srovnatelné třeba s Německem. V přepočtu na počet obyvatel i na počet automobilů je na tom Francie (5,5 úmrtí na 100 tisíc obyvatel) dokonce dvakrát lépe než ČR (10,4 úmrtí na 100 tis obyvatel).



Tyto statistiky a hlavně masové protesty proti vyššímu zdanění a zpřísňování dopravní legislativy nakonec donutily současné vedení země k ústupku. Vláda sice nezrušila plošné snížení maximální rychlosti 80 km/h, ale umožní jednotlivým okresům a jejich prefektům, aby maximálku na vybraných silnicích znovu vrátili na 90 km/h.

Na vedení okresů by totiž mohly směrovat žaloby od obětí vážných nehod. Další zmatky může čekat systém řešení dopravních přestupků. Dosud nevyřízené pokuty za překročení rychlosti v rozmezí 80 až 90 km/h by totiž bylo těžké vymáhat, protože by po vrácení maxima na 90 km/h měl zákon i retrospektivně brát v úvahu benevolentnější pravidla.



Jaká je pokuta?

Postih za překročení maximálně povolené rychlosti může být citelným zásahem do rodinného rozpočtu, navíc může pobyt ve Francii nepříjemně prodloužit, protože francouzské předpisy jsou přísné. Překročení rychlosti o maximálně 19 km/h v místech s maximálně povolenou rychlostí jízdy 50 km/h bude mít za následek pokutu ve výši 135 eur a 1 bod.

Tam, kde je maximální povolená rychlost nad 50 km/h, bude finanční postih 68 eur plus 1 bod.

Překročení rychlosti o 20 až 29 km/hvyjde na 135 eur a 2 body.

Překročení rychlosti o 30 až 39 km/hje oceněno pokutou 135 eur, 3 body a zákazem řízení na 3 roky.

Překročení rychlosti jízdy o 40 až 49 km/h stojí 135 eur, 4 body a je vysloven tříletý zákaz řízení.

Překročení rychlosti jízdy o 50 km/h a více vyjde na 1 500 eur, 6 bodů a zákaz řízení na 3 roky.

Opakované překročení rychlosti jízdy o 50 km/h a více vyjde na 3 750 eur, 6 bodů, je vysloven zákaz řízení na 3 roky a příslušné vozidlo je zabaveno. Navíc hrozí až tříměsíční pobyt za mřížemi.

Vedení většiny okresů by takovou možnost uvítalo a vrátilo by se k omezení na 90 km/h. Přesto většina z prefektů kritizovala rozhodnutí přesunout odpovědnost za finální rozhodování o maximální povolené rychlosti na městské rady.



Okamžitě se ozvaly organizace bojující za větší bezpečnost na silnicích, například Chantal Perrichonová, prezidentka Ligy proti silničnímu násilí, protestovala proti „hazardování s životy lidí ze strany volených zástupců, kteří raději zaplatí krvavou cenu, jen aby si udrželi svoji popularitu a mandát od voličů“. Další protesty vyvolaly první odhady ekonomických nákladů na opětovné přeznačení sekundární silniční sítě o celkové délce 400 000 kilometrů, které si před rokem při snižování na 80 km/h vyžádalo náklady ve výši přibližně 10 milionů Eur (v přepočtu cca 250 milionů korun).

Další námitky pak zazněly ze strany samotných okresů, které si již zvykly na zvýšený přísun příjmů z pokut (až 335 milionů Eur ročně). Autokluby a profesní organizace dopravců zase poukazují na nesystémové tříštění legislativy, po kterém budou pravidla opět nepřehlednější.

Pokud se v létě chystáte na dovolenou do Francie, počítejte ještě s limitem 80 km/h, který platí na všech dvouproudých okresních silnicích mimo úseků s oddělených středovými svodidly, kde lze jet až 100 km/h. V obcích i nadále platí rychlost 50 km/h a na dálnicích pak 130 km/h.