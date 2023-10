Hospodářská komora bojuje s byrokracií, navrhuje zrušit knihu jízd

Údaje, které se do knihy jízd zapisují, slouží finančnímu úřadu ke kontrole využívání vozu při podnikání a s tím souvisejících daňových odpočtů.

Komora úpravu kontrol jízd navrhla jako jednu ze 411 dílčích změn vedoucích ke snížení nadměrné administrativní zátěže podnikatelů.

Administrativně nejnáročnější je podle ní evidence jízd u plátců DPH, kteří nárokují odpočet daně u všech nákladů spojených s provozem vozidla. Pokud podnikatel nebo jeho zaměstnanci využívají automobil i pro cesty, které s výkonem podnikání přímo nesouvisí, musí tuto skutečnost zaznamenat v knize jízd. Náklady na soukromou cestu – pohonné hmoty, údržba vozu a podobně – nejsou daňově uznatelné.

„Navrhujeme, aby kniha jízd nebyla vůbec vedena. Jiné důvody jejího vedení, než je rozlišení soukromých a služebních cest, se mohou řešit jinými nástroji. Ze strany státu je třeba namísto knihy jízd navrhnout takový mechanismus, který plnohodnotně zohlední možné odpočty DPH bez zbytečné byrokracie,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Komora navrhuje, že by zaměstnanci byl za používání firemního vozidla pro soukromé účely zvýšen paušální zdanitelný příjem proti současnému jednomu procentu ze vstupní ceny automobilu. Vyšší paušál by odrážel spotřebované palivo a státu by zajistil, že daňové příjmy vybere jednodušší cestou, než je kniha jízd. Podobný model evidence jízd funguje v západní Evropě v Německu nebo ve Španělsku.

„Nový postup evidence jízd by byl pro podnikatele dobrovolný. Pokud bude pro firmu z jakéhokoliv důvodu více vyhovující původní systém, mohla by jej využívat nadále,“ řekl viceprezident komory Tomáš Prouza.

Návrh na úpravu této povinnosti je jedním ze 411 dílčích návrhů, kterými chce komora snížit nadměrnou administrativu podnikatelů. Podle představ živnostníků a firem by se mělo měnit 114 konkrétních ustanovení ve 41 právních předpisech. „Rozhodli jsme se proto připravit spolu s našimi členy konkrétní návrhy jednotlivých změn, čímž pomáháme i vládě, která snižování administrativní zátěže definovala v programovém prohlášení jako jednu ze zásadních priorit hospodářské politiky,“ doplnil Prouza.