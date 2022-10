Kamion v protisměru rozhádal dopraváky. Brno se pře s Prahou o průšvih v tunelu

Co přesně se stalo? Jisté je jen to, že se 10. září ve 4.50:04 ke Královopolskému tunelu blížil v protisměru kamion. To ho zaznamenala první kamera asi sto metrů před portálem tunelu. Což je asi tak jediné, na čem se shodnou Ředitelství silnic a dálnic, které tunel vlastní, s Brněnskými komunikacemi (BKOM), které za 65 milionů ročně všechny brněnské tunely pro státní organizaci řízenou z pražské centrály a pobočkami v celé republice hlídají. A jejichž dispečer měl tunel hned zavřít.