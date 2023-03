TEST: Kamera do auta za pětistovku z Číny nenadchla. Funguje, ve tmě nevidí

Do schránky dorazila v tradiční igelitové obálce, žádná krabička. Zabalená byla v pytlíku se zipem. V hodnoticích komentářích na Aliexpressu si někteří kupující stěžovali, že jim kamera dorazila rozbitá.

Objednat se dá i verze s přídavnou zadní kamerou, na stránkách se „tváří“, že je za stejnou cenu. Vsadil bych se, že jsem objednával tu, ovšem dorazilo základní provedení bez druhé kamery. Bohužel.

V balení dorazil také kabel na připojení napevno do vozu i s malým trafem. My použili jiný způsob napájení – klasický kabel s USB koncovkou, kterou jsme zasunuli do redukce do cigaretové zásuvky – nejkomplikovanější bylo sehnat dost dlouhý kabel.

Kamera má na sobě samolepicí plošku, s její pomocí ji připevníte na čelní sklo, objektiv se dá napolohovat tak, aby koukala správně před auto. Teď už jen zapnout a nastavit, to zvládne každý. V intuitivním menu jsou kromě angličtiny a němčiny ještě další jazyky. Displej není dotykový, ovládá se tlačítky na boku, je to pomalejší, ale jinak to ničemu nevadí.

Kamera nahrává ve formátu MJPEG, maximálně umí nahrávat na SD kartu s kapacitou 32 GB, tím jste omezeni přibližně na 3 hodiny záznamu. Ke kameře sice neexistuje manuál, ale pochopit ovládání se dá během chvilky, asi lépe před nalepením na sklo. Lze ji připojit k počítači jako externí disk nebo jako externí fotoaparát.

Srovnali jsme naši kameru za pětistovku se čtyřikrát dražší, značkovou. Za dne byl rozdíl v kvalitě záznamu malý. Ve videoreportáži vidíte přímé srovnání – lowcostová kamera má obraz víc do žluta, ovšem espézetky aut, dopravní značky a další detaily jsou zřetelné, na slunci i ve stínu. Za dne je tedy kamera z čínské tržnice normálně použitelná.

Problémy začínají večer při umělém osvětlení, nebo v tunelu, kde se záznam chvílemi úplně ztrácí ve světle a v tu chvíli je špatně nebo vůbec nečitelný. Horší čip a optika si neumí s umělým světlem, které tvoří velký kontrast se tmou, poradit. „Za sebe bych si tuhle kameru určitě nekoupil,“ komentuje redaktor iDNES.tv, který s ní pár dní jezdil a je zvyklý na svou „lepší“.