Policie loví v levém pruhu. Důkazy pořizuje i ze vzduchu

Jak to udělat správně Správné je jet v pravém pruhu a ostatní pruhy používat jen na předjíždění, objíždění a odbočování.

Po předjetí jiného auta je pro zajištění plynulosti provozu nutné opětovné zařazení do pravého pruhu. Jinak je omezena propustnost dané silnice a provoz není plynulý tak, jak by mohl.

Při přejíždění z pruhu do pruhu musí řidič používat blinkry.

Při přejíždějí do pruhu z obou stran, tj. např. když dvě auta přejíždějí z levého a pravého pruhu do prostředního nebo při společném odbočovacím a připojovacím pruhu, má přednost to „zprava“ (platí zde pravidlo pravé ruky). Za bezdůvodnou jízdu v jiném než pravém jízdním pruhu hrozí pokuta 2 tisíce korun .

. Za ohrožení jiného účastníka silničního provozu při přejíždění do jiného pruhu pokuta a navíc 5 bodů do rejstříku řidiče. Zdroj: www.bezpecnecesty.cz